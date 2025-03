L’esibizione della cantante sudamericana sulle note de La cura per me di Giorgia

Sui social è diventato virale il video di una cantante sudamericana di nome Sally. L’artista ha interpretato in modo impeccabile La cura per me di Giorgia e il risultato della sua esibizione vi lascerà senza parole!

Cantante sudamericana canta il brano di Giorgia

La cura per me di Giorgia non ci ha emozionati solo al Festival di Sanremo. A testimoniarlo è l’ondata di affetto che la cantante romana ha ricevuto in queste settimane, con un podio nella classifica Fimi, prima donna a essere certificata Disco d’Oro nel 2025 e tante altre soddisfazioni.

Vincitrice morale (e non) per tanti della kermesse canora, la voce di Giorgia è arrivata oltre i confini nazionali. E se sul web ci sono tante reaction da parte di creator stranieri e non al suo pezzo, c’è anche chi dà una sua personale interpretazione al brano. Ed è quello che ha fatto anche Sally, una nota artista sudamericana.

Sui social sta circolando un suo video in cui ha cantato il pezzo di Giorgia. E il risultato ha davvero dell’incredibile! Sebbene non sia madrelingua italiana, infatti, Sally è riuscita a scandire meravigliosamente bene ogni singola parola e rendere davvero piacevole l’ascolto. Insomma, il talento e la voce non le mancano di certo! Sicuramente anche l’artista romana apprezzerà l’esibizione, che vi riportiamo qui sotto…

Il video come detto è diventato virale e tantissimi fan di Giorgia e non hanno commentato la performance. I più si sono detti davvero sbalorditi della capacità di Sally di riuscire a replicare in maniera perfetta il testo del brano. Così come la capacità vocale di arrivare a realizzare vocalizzi interessanti, anche se la tonalità è diversa rispetto all’originale e più nelle sue corde.

In ogni caso si tratta comunque di una bellissima interpretazione de La cura per me di Giorgia. E tanti utenti, come detto, sembrano esserne rimasti davvero soddisfatti.