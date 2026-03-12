Tenetevi forte perché le anticipazioni di Uomini e Donne, legate alla registrazione dell’11 marzo, riserveranno grosse sorprese. Qualche spoiler? È stata sfiorata una rissa tra due protagonisti e in studio si è scatenato un po’ di caos. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne anticipazioni 11 marzo

Mercoledì 11 marzo si è svolta una nuova registrazione, come gentilmente riportato da LorenzoPugnaloni.it. Possiamo quindi darvi le prime anticipazioni di Uomini e Donne su ciò che vedremo in TV nei prossimi giorni/settimane.

Partiamo dal Trono Over, dove non sono mancati momenti di tensione, a quanto pare. Dopo aver lasciato il programma, Elisabetta ha fatto nuovamente ritorno, rivelando di essersi sentita con Sebastiano. Stando al suo racconto, però, sarebbe stato solo tempo sprecato. Stefano intanto pare averla cercata più volte in questo periodo, mentre Sebastiano non è tornato in studio.

Dalle anticipazioni di Uomini e Donne c’è stato un duro scontro tra la dama Marina e i due opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Tutto è iniziato dopo che si è parlato di Sabrina e Davide. Marina infatti ha chiamato lui per scusarsi per il modo in cui si sono lasciati. Ciò ha scaturito la litigata in studio.

Dall’altra parte, invece, Rosanna ha chiuso con Alessio, il quale a sua volta ha preferito proseguire con Deborah. Di Gemma invece non si è fatta parola per il momento.

Registrazione puntata U&D

Dopo l’ultima registrazione (QUI PER RECUPERARE COSA È SUCCESSO), stavolta secondo le anticipazioni di Uomini e Donne si è parlato di Ciro. Il tronista ha portato in esterna Elisa e Ale e con quest’ultima si è baciato dopo un’uscita in auto. Con l’altra corteggiatrice, invece, ha parlato molto del suo privato e di quando è mancato suo nonno e c’è stato un abbraccio tra loro. In studio si è scatenata una discussione: Elisa ha chiesto infatti il perché non ci sia stato un bacio tra loro e Ciro ha risposto che non l’ha fatto per rispetto di Alessia.

Le anticipazioni di Uomini e Donne informano ancora che per Sara non è stata una puntata semplice. In esterna si è baciata sia con Alessio che con Matteo. Proprio quest’ultimo in studio ha avuto un atteggiamento aggressivo, tanto attaccare persino Alessia e Ciro e tutto il pubblico pare essersi scaldato.

L’accaduto ha provocato la reazione di Maria De Filippi, che l’ha redarguito per l’eccessiva reazione nei confronti di Sara. A fine registrazione pare peraltro che la tronista si sia sentita poco bene, dopo quanto successo in studio. Dall’altra parte, invece, pare si sia sfiorata una rissa (che probabilmente non vedremo), tra Matteo e Ciro, i quali sono stati separati.

A Uomini e Donne le anticipazioni dunque ci rivelano che il clima è davvero molto teso. Vedremo cosa succederà nelle prossime puntate.

