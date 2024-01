Caos al GF! Stefano si becca un provvedimento per una notizia che aveva già dato Signorini (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 16 Gennaio 2024

Grande Fratello

Ieri sera Stefano Miele ha subito un duro provvedimento disciplinare per aver violato il regolamento. Cosa ha fatto? Ha rivelato di conoscere le percentuali nello scontro al televoto che ha visto Beatrice e Anita preferite. Questa mossa ha comportato quindi una scelta della produzione. Ma i più hanno ricordato che fu lo stesso Signorini ha esprimersi proprio su questo punto e hanno riportato a galla un vecchio video.

Il provvedimento a Stefano Miele

Durante la puntata del Grande Fratello, intorno all’01:00 ormai e poco prima delle nomination, Alfonso Signorini ha chiamato a rapporto Stefano Miele. Per spiegare bene cosa è accaduto, il conduttore ha mandato in onda un filmato, dove c’è stato uno scambio di battute di fuoco a tavola. Se Giuseppe Garibaldi sosteneva di poter fare fuori uno a uno i nuovi, Stefano gli ha fatto presente che è il pubblico a scegliere e non di certo lui.

Poco dopo anche Anita Olivieri ha aggiunto di essere stata più volte la preferita del pubblico, anche nello scontro con Beatrice Luzzi, da sempre favoritissima. Stefano Miele in questo caso ha zittito la coinquilina sostenendo di conoscere bene le percentuali. Frase che sembra aver messo la pulce all’orecchio a lei e al suo gruppo di amici.

Uno scambio di battute tra Garibaldi e Stefano che ha decisamente fatto discutere… #GrandeFratello pic.twitter.com/9936F6bsaW — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 15, 2024

Per tale ragione Alfonso Signorini ha letto un comunicato in puntata in cui ha svelato il provvedimento disciplinare ai danni di Stefano Miele. Il padrone di Casa del Grande Fratello ha riferito che la produzione ha scelto di mandarlo al televoto d’ufficio la prossima settimana, quando si voterà per l’eliminazione. Un duro colpo per Stefano che, sebbene abbia provato a giustificarsi, ha potuto fare ben poco e ha incassato.

Alfonso si rivolge direttamente a Stefano e legge un comunicato di #GrandeFratello: finirà quindi per essere il primo candidato alla prossima eliminazione, lunedì 29 gennaio pic.twitter.com/VXSlcyIy1T — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 15, 2024

Facendo un passo indietro però, alcuni telespettatori hanno riportato a galla una vecchia clip in cui hanno mostrato come fu lo stesso Alfonso Signorini a fare riferimento al risultato del duello tra Beatrice e Anita: “Non vuol dire che avete avuto le percentuali uguali… potrebbe esserci anche un grande dislivello”.

“Non vuol dire che avete avuto le percentuali uguali… potrebbe esserci anche un grande dislivello”



ALFONSO TOCCA PIANISSIMO ANITA.

#grandefratello pic.twitter.com/LkgxScP5vD — (@anit_rap) November 20, 2023

Lungi da noi prendere le difese nei confronti di Stefano Miele e criticare il provvedimento disciplinare, che per regolamento ci sarebbe stato e che ha comunque sbagliato a lasciare intendere certe cose. Ma a quanto pare era un dato che, bene o male, già si conosceva dalle precedenti puntate all’interno della Casa del Grande Fratello e agli attenti telespettatori, a cui non sfugge nulla, questo dettaglio non è passato inosservato!