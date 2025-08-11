Attivisti interrompono la diretta del Grande Fratello israeliano come segno di protesta. Caos in studio, Ecco cosa è successo.

La protesta al Grande Fratello israeliano

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello israeliano, giunto alla sua quindicesima edizione, c’è stato un momento di tensione in studio. Quattro attivisti del movimento Standing Together, impegnato nella promozione della coesistenza tra israeliani e palestinesi, hanno fatto irruzione sul palco del reality show nel corso della diretta, scatenando sorpresa e scompiglio.

I manifestanti indossavano magliette con la scritta “Lasciate Gaza” e si sono seduti al centro dello studio televisivo davanti ai due conduttori. In pochi secondi, mentre la sicurezza cercava di intervenire, i quattro hanno iniziato a urlare slogan contro la guerra, i bombardamenti e l’occupazione di Gaza. Le immagini, trasmesse per qualche istante prima dell’interruzione della diretta del Grande Fratello, hanno rapidamente fatto il giro del mondo.

Secondo quanto riportato da Rai News, i conduttori hanno chiesto l’intervento immediato della regia per interrompere la trasmissione, mentre le guardie di sicurezza faticavano ad allontanare gli attivisti dallo studio. Poco dopo, la diretta è ripresa, ma il momento non è passato inosservato: il video della protesta è stato rilanciato da emittenti internazionali come Al Jazeera, France 24, e varie testate sia europee che americane.

Nel giro di poche ore, Standing Together ha rivendicato l’azione sui propri canali social, pubblicando un post in cui spiega le motivazioni della protesta: “Abbiamo interrotto il Grande Fratello per chiedere la fine della distruzione di Gaza e la liberazione degli ostaggi. A pochi chilometri da lì, la gente viene bombardata, affamata e costretta alla fuga. Non possiamo fare finta di nulla. Questa catastrofe deve finire”.

Il messaggio si conclude con un appello all’unità e alla giustizia: “Vogliamo un futuro di pace, dignità ed eguaglianza per tutti. Possiamo costruirlo solo insieme: ebrei, palestinesi, religiosi e laici, persone di ogni origine e identità”.

La protesta al Grande Fratello, seppur breve, ha sollevato un dibattito sui social e non solo.