In un’intervista Tommaso Franchi ha lanciato delle bordate al Grande Fratello, definendola un’esperienza “non meritocratica” e “un fuoco di paglia”. Ha raccontato che non parteciperebbe di nuovo al reality e ha espresso disagio verso fan troppo invadenti.

La frecciata di Tommaso Franchi al GF

Tommaso Franchi, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha rilasciato un’intervista a RadioSienaTV, in cui ha raccontato la sua esperienza nel celebre reality show. Le sue parole hanno colpito perché dirette e senza filtri, soprattutto nei confronti del programma.

“L’ho vissuta come un’esperienza di vita, un esperimento”, ha dichiarato l’idraulico, sottolineando che la partecipazione al GF non è mai stata una sua ambizione personale. Ha ricordato infatti che non sarebbe stata una sua idea, ma dei suoi amici che hanno mandato la candidatura dopo che il programma gli aveva scritto. Si sarebbe trattato di un caso:

“Non è mai stata la mia intenzione e sono contento di aver mantenuto questa linea, perché è facile perdersi. Bisogna ricordarsi che è un fuoco di paglia. Esci da lì e non hai imparato niente di concreto. Ho fatto un’esperienza, ma non una scuola di recitazione. Quindi la cosa principale per me è stata tornare a fare quello che facevo qui.

Più il percorso continua, più diventi debole. Dopo sei mesi esci stanco, tanto stanco. Non è un programma meritocratico: arrivare in fondo non significa aver fatto meglio di chi è uscito prima. Forse la gente si è rivista in me come una persona normale, tranquilla.”

Se dovessero riproporgli di rifare l’esperienza, però, ha affermato che non accetterebbe.

L’ex gieffino si è mostrato critico anche sulla visibilità e “fama lampo” che derivano dopo la fine del programma. In questo caso Tommaso Franchi ha messo in discussione tutto quello che si genera intorno al programma, facendo poi riferimento anche ad alcuni fan troppo “soffocanti”:

“Ho voluto imparare qualcosa da tutti senza strafare e rimanendo umile. Ci sono cose belle che mi stanno accadendo ma che mi fanno storcere il naso. Tanti regali, tanti apprezzamenti… Anche questi fan che si creano dopo aver fatto parte a questo programma, ti apprezzano tanto, ti stanno tanto dietro, troppo soffocanti ecco.”

Una situazione che, secondo Tommaso Franchi, può diventare eccessiva: “Se devo essere sincero di pro non ce ne sono molti… Queste persone ti arrivano a fare dei regali che tu ti dici: ‘ma io cosa ho fatto per meritarlo’… Regalano persino viaggi…”

Insomma con estrema schiettezza Tommaso Franchi non si è risparmiato in quest’intervista e detto cosa pensa realmente del Grande Fratello e di tutto ciò che ne deriva. Le sue parole ovviamente hanno diviso l’opinione pubblica.