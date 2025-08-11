In un’intervista al settimanale Mio, Stefania Orlando ha commentato le voci di un suo possibile impiego come opinionista del GF accanto all’amica Anna Pettinelli.

GF: Stefania Orlando sarà opinionista con Anna Pettinelli?

Il Grande Fratello presto farà il suo ritorno in TV sotto la conduzione di Simona Ventura, ma non è chiaro chi ci sarà tra i concorrenti e chi al suo fianco nel ruolo di opinionista, anche se i rumor non sembrano di certo mancare. Intanto al settimanale Mio Stefania Orlando ha commentato le voci che la vedrebbero vicina a ricoprire questo incarico, insieme all’amica storica Anna Pettinelli.

L’ex gieffina ha affermato di non avere avuto alcun contatto con gli addetti ai lavori, dopo aver partecipato da concorrente per ben due volte. Al contempo però ha aggiunto che riuscirebbe a comprendere le dinamiche molto velocemente, avendole vissute in prima persona in passato. Ecco le sue parole:

“Non ho ricevuto nessuna telefonata, ma mi piacerebbe. Perché credo che, dopo aver avuto l’esperienza diretta nella Casa per ben due volte, saprei riconoscere e comprendere tutte le dinamiche che si sviluppano lì dentro. Potrei dire la mia con cognizione di causa“.

Mentre sulla possibilità di condividere l’esperienza del Grande Fratello come opinionista insieme ad Anna Pettinelli ha detto:

“Fare l’opinionista con Anna? Ovviamente non posso confermare nulla. Sarebbe tutto molto bello, ma non so davvero nulla. Lei è molto accudente nei miei confronti, si è sempre dimostrata attenta ai miei bisogni, così come io lo sono ai suoi. Credo che un’amica, da adulte, sia come una sorella che non hai mai avuto e che ti sei scelta. Quando ci scegliamo tra donne, ci riconosciamo”.

In attesa di scoprire cosa succederà ricordiamo che le voci su Tommaso Zorzi sono sempre più insistenti (come rivelato da Affari Italiani), così come chi sostiene che Mediaset voglia invece Cristina Plevani (fonte BlogTvItaliana.it). Per ora è ancora tutto da decidere per il Grande Fratello. Ma quel che sembra certo è che, con molta probabilità né Simona Ventura né Anna Pettinelli saranno sedute sulle poltroncine rosse.