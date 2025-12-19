Per Capodanno in Musica sappiamo chi sono i cantanti che saliranno sul palco: ecco a che ora e dove va in onda.

Capodanno in Musica a che ora va in onda

Appuntamento speciale per gli appassionati di musica che trascorreranno in casa l’ultimo giorno del 2025. Su Canale 5, infatti, vedremo non solo La Ruota della Fortuna, ma a seguire ci sarà il consueto appuntamento con il concerto di Capodanno in Musica.

Sul palco saliranno amati artisti della musica italiana, pronti a regalarci emozioni in attesa dello scoccare della mezzanotte. E ne abbiamo davvero per tutti i gusti.

Ma a che ora inizia Capodanno in Musica? L’appuntamento è previsto, come detto, subito dopo la puntata de La Ruota della Fortuna, che non lascerà l’access prime time nemmeno per le feste.

Andiamo avanti e vediamo ancora tutto ciò che c’è da scoprire a tal proposito nel dettaglio, dai conduttori ai cantanti che saliranno sul palco.

I conduttori

Chi sono i conduttori di Capodanno in Musica 2025?

Ad animare la serata, al timone di conduzione, troveremo Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, duo già collaudato e che si conferma anche quest’anno.

I cantanti di Capodanno in Musica 2025

E gli artisti sul palco? Sappiamo anche chi sono gli artisti che canteranno a Capodanno in Musica 2025. Come ripreso da Davide Maggio a esibirsi saranno i seguenti artisti:

Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta e Mida.

Poi ancora Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi e Eddie Brock.

Dove va in onda il concerto

Il concerto di Capodanno in Musica dove va in onda? Il programma viene trasmesso su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

