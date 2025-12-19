Non si ferma nemmeno il 31 dicembre La Ruota della Fortuna! Il programma condotto da Gerry Scotti infatti andrà regolarmente in onda anche durante l’ultimo giorno dell’anno e non ci sarà alcuna pausa. Seguirà poi il concerto di Capodanno.

La Ruota della Fortuna non si ferma a dicembre

Non solo il cambio di programmazione nel pomeriggio di Canale 5 con le varie serie televisive, ci sono delle novità interessanti in vista delle feste anche per quanto riguarda la fascia dell’access prime time. La notizia in questione riguarda La Ruota della Fortuna. Il fortunato programma di Mediaset infatti, non si concederà pause per il 31 dicembre. Ovviamente andrà regolarmente in onda anche il discorso di fine anno del Presidente Sergio Mattarella.

Ebbene sì, come riportato anche da Davide Maggio, infatti, non ci saranno modifiche nella programmazione di Canale 5, nonostante sia previsto il concerto di Capodanno in Musica, con la conduzione di Federica Panicucci e Fabio Rovazzi.

La scelta evidentemente è stata studiata per tenere compagnia a chi trascorrerà il 31 dicembre a casa con la famiglia o con gli amici e magari guarderà anche i programmi d’intrattenimento della serata. Mossa strategica che sicuramente permetterà a La Ruota della Fortuna di acquisire pubblico anche in una serata piuttosto particolare come l’ultimo dell’anno.

Quindi se qualcuno di voi si stesse domandando se La Ruota della Fortuna andrà in onda anche nei periodi di festa, ecco ora che avete la risposta alle vostre curiosità.

Intanto il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui continua a macinare successi e ascolti davvero importanti per la rete, dimostrandosi il miglior competitor di Affari Tuoi degli ultimi anni. Una sfida che si rinnova di serata in serata peraltro.

