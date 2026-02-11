Dopo il caso Andrea Pucci scelto come co-conduttore per Sanremo, ma poi ritirato, Carlo Conti commenta la vicenda e ne parla per la prima volta a La Pennicanza.

Carlo Conti parla del caso Andrea Pucci

Il 6 febbraio Carlo Conti ha annunciato tra i conduttori del Festival di Sanremo la presenza di Andrea Pucci, che ha sollevato una polemica tale sui social e non solo che il prescelto co-conduttore ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare all’incarico. Il direttore artistico per la prima volta ne ha parlato a La Pennicanza.

Carlo Conti riguardo ad Andrea Pucci ha dichiarato: “Non pensavamo di creare un affare di Stato. La mia scelta era per un artista che riempie i teatri. Non vado a chiedere cosa pensi e cosa fai nella vita, non vado a vedere i social. Sanremo va fatto con serenità e divertimento, se manca questo… Lui ha preferito stare a casa“.

Nel suo discorso Carlo Conti ha fatto riferimento all’ospitata di Crozza qualche anno fa: “Si ricorda di quando il povero Crozza fu bistrattato? Lui, memore di questo, sente la paura…“.

Il conduttore quindi ha spiegato che non conosceva Andrea Pucci e di non sapere nulla riguardo alle polemiche che spesso l’hanno coinvolto.

Le esibizioni di Piazza Colombo e la co-conduttrice Pilar Fogliati

Ma non solo polemiche. Durante la chiacchierata con Fiorello, Carlo Conti ha anche avuto modo di raccontare qualche altra notizia in vista dell’imminente Festival della canzone italiana.

La prima è la presenza dell’attrice Pilar Fogliati nel ruolo di co-conduttrice. Ma non è finita qui. Il direttore artistico e conduttore ha infatti svelato chi sono gli artisti che saliranno sul palco di Piazza Colombo nel corso della settimana più attesa dell’anno.

Ebbene ad animare le serate ci saranno ben 4 artisti che hanno preso parte allo scorso Festival. Si parte il martedì con Gaia (presente alla serata cover), il giorno successivo è la volta di Bresh. Il giovedì a esibirsi sul palco saranno i The Kolors, seguiti il venerdì da Francesco Gabbani e il sabato da I Pooh.

