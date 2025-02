Durante un’intervista con Radio Italia, Irama ha aperto una sorta di “caso” sulle votazioni al Festival di Sanremo 2025. Cosa ha detto il cantante.

Sanremo 2025, il caso votazioni aperto da Irama

Che Irama sia una persona diretta e che non abbia peli sulla lingua lo sappiamo ormai da tempo. Il cantante è sempre molto sincero e non manca occasione di dire quel che pensa nel momento in cui viene chiamato in causa a rispondere ad alcuni quesiti.

L’ha fatto anche a quest’ultimo Festival di Sanremo 2025, quando ha trovato scorrette alcune accuse rivolte a un’artista giovanissima come Sarah Toscano. Nel suo discorso Irama aveva difeso a spada tratta la vincitrice di Amici 23, supportandola e difendendola da critiche a detta sua ingiuste da parte di alcuni giornalisti e non solo.

Ospite a Radio Italia Solo Musica Italiana, Irama è tornato a parlare, ma stavolta delle votazioni da parte della sala stampa, molto diverse e distanti rispetto al parere del pubblico. Intervistato da Francesca Leto e Mauro Marino il cantante ha commentato il “caso” votazioni. Quando gli è stata posta la domanda, ha così replicato:

“Come mai i giornalisti fanno certe votazioni e il pubblico ne fa altre? È un bel discorso, sai. Io parlo, figurati. Non ho proprio peli sulla lingua. Però, diciamo, è un discorso un po’ complicato. Ci sono delle dietrologie, ci sono cose che la gente non sa, dinamiche che vanno oltre la musica e oltre l’arte”, ha detto Irama.

Nel suo discorso Irama ha anche aggiunto come il settore, a detta sua, sia influenzato da alcuni meccanismi che non sarebbero del tutto corretti e “mangiato” da cose non giuste: “(…) Al di là di questo, i giornalisti sono persone. Non sono necessariamente tutti esperti di musica. Non sono musicisti o artisti, sono semplicemente persone che votano“, ha concluso Irama come si apprende dal video.

Il pensiero espresso da Irama è chiaramente diventato di dominio pubblico e ne ha aperto un dibattito. Voi cosa ne pensate?