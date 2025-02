Era attesissimo il duetto tra i The Kolors e Sal Da Vinci sulle note di Rossetto e caffè. L’esibizione ha scatenato letteralmente il Teatro Ariston di Sanremo 2025! La platea e la galleria hanno cantato a squarciagola il pezzo e non sono riusciti a contenere l’entusiasmo.

The Kolors e Sal Da Vinci su Rossetto e caffè

Quanti momenti speciali questa serata delle cover. C’era grande attesa per il duetto tra i The Kolors e Sal Da Vinci. La band ha voluto omaggiare l’artista napoletano con il suo recente successo “Rossetto e caffè”, diventato un vero e proprio tormentone dalla sua uscita a oggi.

E stasera, vista la presenza dei The Kolors come artisti in gara, Sal Da Vinci ha potuto tornare su quel palco che tanta fortuna gli ha regalato in questi anni. E con Rossetto e caffè è stato davvero la ciliegina sulla torta. Fin dalle prime note il gruppo e il cantante neomelodico hanno coinvolto il pubblico, che è parso immediatamente scatenato e gasato all’idea di intonare questo pezzo.

Non poteva certamente essere altrimenti, dato che tutti, ma davvero tutti, hanno cominciato a cantare e ballare. Si è intravista persino Caterina Balivo scatenatissima! I The Kolors e Sal Da Vinci a un certo punto sono scesi tra il palco e li hanno coinvolti insieme a loro. Una serata davvero magica che difficilmente dimenticheranno. D’altronde siamo pur sempre al Festival di Sanremo!