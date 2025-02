Il tanto atteso duetto tra Lucio Corsi e Topo Gigio è finalmente arrivato! Ecco il video della loro esilarante ed emozionante esibizione.

Il duetto tra Lucio Corsi e Topo Gigio

Da tempo si sapeva che Lucio Corsi avrebbe portato Topo Gigio sul palco del Festival di Sanremo 2025 nella serata delle cover. Il concorrente ha raccontato su Twitter e il motivo sta nel fatto che il simpatico topino gli ha impartito un insegnamento fondamentale nella sua vita:

“Topo Gigio mi ha insegnato come non diventare una marionetta. Mi ha insegnato come fare a tagliare i fili di chi ti vorrebbe far muovere a suo piacimento.

Inoltre, Topo Gigio esordì nel 1959 proprio con la voce di Modugno, in qualche modo è come se incontrasse nuovamente la sua canzone”.

🎵 Lucio Corsi con Topo Gigio cantano “Nel blu, dipinto di blu” a #Sanremo2025



L'esibizione integrale è su RaiPlay

In audio su RaiPlay Sound pic.twitter.com/ciiz0pPRvE — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 14, 2025

I due hanno portato “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno e hanno riscosso un enorme successo di pubblico. Qui sotto possiamo vedere il video dell’esibizione. Il pubblico ha visto Lucio Corsi seduto sulle scale dell’Ariston e Topo Gigio nella sua casetta seduto al pianoforte. Gigio ha anche tirato fuori uno dei suoi classici tormentoni: “Ma cosa mi dici mai, Lucio” e gli spettatori sono letteralmente impazziti.

Che questa strana coppia abbia una possibilità di vincere la serata cover di Sanremo 2025? Lo scopriremo solo nel momento in cui Carlo Conti svelerà la classifica completa. Se volete far salire in vetta Lucio Corsi e Topo Gigio dovrete votare con il numero 06.