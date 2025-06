I più maliziosi sul web sono certi che Carlo Conti abbia lanciato una velata frecciatina al programma condotto da Amadeus. Ecco tutto ciò che è successo nelle ultime ore.

La presunta frecciatina di Carlo Conti

Like a Star è un programma televisivo che va in onda da maggio 2025 con la conduzione di Amadeus. Lo show si basa sul format americano Starstruck durante il quale alcuni concorrenti si esibiscono interpretando lo stesso artista con l’obiettivo di conquistare giuria e pubblico in studio. Ciò che devono fare è imitare il look, la voce e le movenze delle persone realmente esistenti.

Ma come mai alcuni utenti del web pensano che Carlo Conti abbia lanciato una frecciata al collega? Il tutto è nato, come riporta anche il sito Davide Maggio, all’interno della puntata di oggi de La Pennicanza con Fiorello e Biggio. Il comico ha chiesto al conduttore toscano di inventare uno spot per lanciare la trasmissione in questione: “Ti abbiamo chiamato per una cosa, vogliamo vedere se riesci a farla“.

Carlo Conti non si è tirato indietro e ha così improvvisato: “Stasera sul Nove Like a Star con Amadeus da non perdere. Una serata tale e quale a tante altre? No, molto meglio“. A prima vista non c’è assolutamente niente di male ma qualcuno ha ipotizzato una frecciatina riferita a quel “tale e quale“. C’è chi ha pensato potesse trattarsi di una stoccata relativa ad alcune similitudini tra il suddetto programma di Rai 1 e Like a Star.

Anche se entrambi si basano sulle imitazioni, tuttavia, il meccanismo è abbastanza diverso e quindi si può escludere una frecciatina da parte di Conti. Quest’ultimo tornerà con la sua trasmissione a partire da settembre e molto presto scopriremo anche il cast, mentre la giuria sembrerebbe essere già stata confermata.