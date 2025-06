Qualche giorno fa hanno fatto discutere le parole che Jasmin Salvati aveva rivolto a Chiara Balistrieri nel corso di una discussione a L’Isola dei Famosi. Adesso anche il Codacons è intervenuto per chiedere la sua eliminazione.

Il Codacons chiede un’eliminazione a L’Isola dei Famosi

Alcuni giorni fa sui social de L’Isola dei Famosi è stato pubblicato un video in cui si può vedere una discussione tra Jasmin Salvati e Chiara Balistreri. La prima ha affermato che l’altra naufraga si troverebbe nel reality solo per visibilità: “Tutti hanno la loro storia, ma non tutti si espongono per visibilità. Se raccontassi io la mia storia per visibilità, hai voglia a te“.

LEGGI ANCHE: Porta a Porta, Bruno Vespa perde la pazienza e va su tutte le furie (VIDEO)

Di lì a poco è intervenuto lo staff della Balistreri, in collaborazione con la famiglia, gli amici di Chiara e l’organizzazione ‘Scarpetta Rossa’. Oggi, invece, il profilo ufficiale della naufraga ha ripubblicato le Stories di Gabriele Parpiglia che ha postato il comunicato ufficiale da parte del Codacons.

L’intervento del Codacons su Jasmin de L’Isola dei Famosi

In sostanza, come si può leggere per intero nelle pagine pubblicate dai due profili citati poc’anzi, viene chiesta l’eliminazione immediata di Jamsin. Nel pezzo finale, in cui si riassume in breve la richiesta, viene scritto quanto segue:

“[…]a procedere immediatamente all’eliminazione della concorrente Jasmin Salvati dal programma L’Isola dei Famosi, in quanto responsabile di gravi dichiarazioni che ledono la dignità delle donne, alimentano stereotipi pericolosi e contribuiscono a perpetuare la cultura della discriminazione di genere[…]”.

Il messaggio del Codacons

Questa sera, mercoledì 4 giugno 2025, andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi e vedremo cosa accadrà. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica o commento che volessero rilasciare le parti direttamente interessate.