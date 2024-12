Tra gli esclusi del Festival di Sanremo 2025 c’è anche Sfera Ebbasta! Il rapper non sembra aver preso benissimo questo “no” e sui social ha postato una foto in cui fa il dito medio.

Sfera Ebbasta fa il dito medio per il “no”

Se i Jalisse l’hanno presa ironicamente con un video pubblicato sui social, pare proprio che a Sfera Ebbasta non sia andato esattamente giù l’esclusione dal Festival di Sanremo 2025. Il rapper infatti ha avuto una reazione piuttosto evidente sui suoi profili ufficiali.

Come mostrato dalla foto qui sotto, che abbiamo estrapolato dal suo profilo Instagram, Sfera Ebbasta ha pubblicato una carrellata di immagini, in cui al primo posto ha pubblicato un dito medio. Ad accompagnare il tutto la scritta: “Avevo tutti i requisiti per Sanremo”. Insomma, secondo il suo parere non aveva nulla in meno rispetto ad altri rapper e trapper che sono stati invece selezionati da Carlo Conti per Sanremo 2025. Tra questi infatti spiccano Tony Effe, Guè Pequeno, Emis Killa e Fedez, ma non lui.

La reazione di Sfera Ebbasta a “no” a Sanremo 2025

C’è da dire che nessuno come Sfera Ebbasta ha manifestato questo disappunto così evidente. Per esempio Shade ha pubblicato un video ironico e carino, ma nulla di certo a che vedere con la reazione del collega!

La non partecipazione per Sfera Ebbasta dunque non è stata cosa gradita, ma d’altronde lo stesso Carlo Conti aveva fatto sapere che era una scelta ardua e difficile. Tra i 30 artisti in gara scelti avrebbe persino voluto aggiungerne altri 10, ma non era possibile purtroppo. Forse magari in questa lista c’era anche lui. Ci saranno comunque altre occasioni.

In ogni caso la presenza di trapper e rapper non sembra aver fatto piacere per nulla al Codacons, che ha già diramato un comunicato in cui ha affermato grande contrarietà per l’accaduto, con l’idea di intervenire.