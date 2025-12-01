Dopo l’annuncio dei Big del Festival di Sanremo 2025 sono arrivate numerose critiche alle quali Carlo Conti ha deciso di rispondere.

Sanremo 2026, la risposta di Carlo Conti alle critiche

Carlo Conti è pronto a tornare al timone del Festival di Sanremo 2026. In un’intervista a RTL 102.5 ha risposto alle tante critiche sul cast e sul suo ruolo di direttore artistico. Intervistato durante “Non Stop News”, Conti ha spiegato il suo approccio al Festival.

Il conduttore ha chiarito che non si lascia influenzare dalle critiche. “Non leggo niente, non guardo niente. La mia scelta di restare distante dai social è una mia decisione personale,” ha affermato.

Durante la chiacchierata il direttore artistico ha sottolineato che, nonostante la selezione dei big sia un tema molto discusso, il suo obiettivo è sempre quello di creare un mix che rappresenti il panorama musicale italiano nel suo complesso. “Big o non big, oggi è tutto relativo. È importante offrire un cast che rappresenti diverse generazioni e sonorità,” ha aggiunto tirando poi in ballo Lucio Corsi.

Il suo ruolo di Carlo Conti

Carlo Conti ha parlato con entusiasmo della sua esperienza come direttore artistico.

A RTL 102.5 ha rivelato che la scelta delle canzoni è il compito più difficile del Festival.

“Non ci dormo la notte, perché ci sono canzoni che magari inizialmente scarto, ma poi mi tornano in mente. È una questione di istinto, un po’ come un vecchio DJ,” ha raccontato.

A seguire poi si concentrerà, ma ancora non si sa nulla, su co-conduttori e sugli ospiti.

La durata delle serate di Sanremo 2026

Per quanto riguarda la durata del Festival, Carlo Conti ha precisato che anche quest’anno si seguirà il tradizionale schema delle cinque serate, ma ha sottolineato che il Festival non si misura solo in durata.

“Ognuno ha le proprie opinioni sulla lunghezza del Festival, ma questo è ciò che rende Sanremo così speciale: ci unisce tutti. Sarò al timone fino a circa l’una o l’una e dieci, poi passerò la linea a Nicola Savino per il Dopo Festival,” ha dichiarato.

Sanremo 2026 promette dunque di essere un’edizione che farà parlare, con un cast che mescola nomi consolidati e nuove promesse.

