Al sabato sera non è escluso che Stefano De Martino possa sfidare Maria De Filippi con una nuova trasmissione

Non è escluso che in Rai Stefano De Martino possa prendere lo slot del sabato sera e sfidare così Maria De Filippi. A parlare di questo è stato il direttore Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea.

Stefano De Martino potrebbe sfidare Maria De Filippi

Si attende l’avvio della nuova stagione televisiva e sono tanti i ritorni in TV. Carlo Conti durante i palinsesti Rai ha fatto uno spoiler involontario su Ballando con le Stelle, ma al centro del progetto dell’azienda, tra i volti di punta, c’è senza dubbio Stefano De Martino.

A parlare di lui è stato il direttore Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea. Ha fatto sapere che su Stefano De Martino stanno puntando fortemente in quanto alla conduzione di Affari Tuoi, che partirà il 2 settembre. Ma ci sono anche altri progetti, come Stasera Tutto è Possibile e una prospettiva Sanremo da valutare.

A riguardo Ciannamea ha fatto sapere: “Per questa stagione Stefano De Martino farà Affari Tuoi e poi STEP in primavera, ma l’idea è quella di sviluppare nuovi progetti per la prima serata di Rai 1 con lui già nell’autunno 2025. Puntare su di lui, anche per tutta una serie di idee e lo sviluppo di una sorta di factory, è il nostro obiettivo principale”.

Tracciando poi quello che sarà il palinsesto televisivo, inutile non fare un riferimento al sabato sera di Rai 1. Oltre a una serata con Marco Liorni, ci sarà anche Milly Carlucci con Ballando con le Stelle. Ma si dovranno fare i conti con Tú sí que vales e C’è Posta Per Te di Maria De Filippi.

Ciannamea ha fatto sapere che la loro intenzione è quella di inserire nuovi prodotti di intrattenimento, puntando su generi alternativi, come game show e people show, se hanno una conduzione importante. Ha riconosciuto che la presenza dell’universo De Filippi è uno scoglio importante, ma l’intrattenimento Rai al sabato sera è sempre stato importante e serve creatività. Stefano De Martino dunque può essere il volto giusto in questo?

A Marcello Ciannamea è stato chiesto infatti se la presenta del conduttore al sabato sera può essere una valida soluzione e alternativa ai fini di essere competitivi: “Certo, indubbiamente se si pensa al varietà Stefano è una delle punte di diamante su cui vorremmo investire”.

E chissà non ci sia da aspettarsi delle sorprese anche per questo! Sarà Stefano De Martino a tentare di ostacolare gli ottimi ascolti del sabato sera di Maria De Filippi e Canale 5?