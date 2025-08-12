Si vocifera che Tiziano Ferro potrebbe presto entrare in gara al Festival di Sanremo 2026. Ecco tutto quello che sappiamo.

Tiziano Ferro a Sanremo 2026?

Il Festival di Sanremo 2026 è ancora lontano e il Comune sta cercando un punto di incontro con la Rai per svolgere la kermesse proprio nella città ligure. Tuttavia i nomi degli ipotetici concorrenti si stanno già facendo strada perché sono davvero molti gli artisti che vorrebbero ricevere un ‘sì’ da parte di Carlo Conti.

Sarà proprio quest’ultimo, per il secondo anno di fila, a condurre il Festival della Canzone Italiana e il pubblico non sta già più nella pelle. La messa in onda dovrebbe essere fissata per fine febbraio del prossimo anno ma i Big saranno annunciati nel mese di dicembre, come accade ogni volta.

Mentre attendiamo l’apparizione di Carlo Conti al TG1, quindi, parliamo di un’indiscrezione che riguarda Tiziano Ferro. Quasi ogni anno si rumoreggia che il popolare cantante potrebbe prendere parte alla kermesse, ma alla fine non risulta mai nulla di vero. Questa volta, però, Vanity Fair sembra sicuro che il presentatore stia tendando “il colpaccio“. Questo ciò che si legge in un recente articolo:

“Carlo Conti sta già lavorando alla nuova edizione di Sanremo 2026 e ha in serbo il colpaccio. Portare in gara, per la prima volta assoluta, Tiziano Ferro.

Il cantautore di Latina, che da anni vive a Los Angeles, è stato sul palco dell’Ariston come ospite per la prima volta nel 2006 e nel 2020 è stato uno dei co-conduttori con Amadeus e Fiorello. Ma mai in competizione. […] Tiziano stavolta è pronto a scendere in campo. Comunque vada, sarà un successo!”.

Per adesso si tratta solo di un’indiscrezione da prendere con le pinze e ne sapremo di più prossimamente. Staremo a vedere che cosa accadrà, noi vi terremo informati. Novella 2000 si rende sempre disponibile a qualsiasi rettifica o smentita da parte dei diretti interessati.