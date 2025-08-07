Secondo le recenti indiscrezioni lanciate da Il Messaggero per il Festival di Sanremo 2026 ci sarebbero delle importanti novità. Il Comune infatti avrebbe deciso di accettare le richieste della Rai, dopo un incontro tra sindaco e AD dell’azienda, Giampaolo Rossi. Il tutto a delle condizioni.

Sanremo 2026, l’accordo tra Comune e Rai

Il Messaggero questa mattina ha riportato importanti notizie sul Festival di Sanremo 2026. Mentre nei giorni scorsi si ipotizzavano delle alternative alla Città dei Fiori per ospitare la manifestazione canora, idea che non è granché piaciuta ai telespettatori che da anni segue con interesse l’evento, ora l’allarme potrebbe essere rientrato.

Stando a quanto si apprende dal sito questa mattina, infatti il Festival potrebbe restare a Sanremo anche nel 2026. A seguito della candidatura di tante città per ospitare la kermesse canora, ora sembra che il famoso Comune ligure pare stia pensando di accettare i miti consigli. La fonte fa sapere infatti che sarebbe molto più vicina l’intesa con la Rai.

Ma tutto a quali condizioni? Tra le righe del giornale si apprende infatti che per fare in modo che anche il Festival resti a Sanremo anche nel 2026 il Comune avrebbe preso delle importanti decisioni: oltre a rinunciare all’1% degli introiti pubblicitari, pare che nell’accordo lo stesso dovrebbe pagare l’accoglienza, in passato considerata molto cara e carente. Fino a questo momento se ne occupava in prima persona la Rai, ma ora le cose potrebbero cambiare.

Peraltro pare sia stato decisivo, per arrivare a questa conclusione, l’incontro a Roma tra il sindaco e l’AD Rai Giampaolo Rossi. Se così fosse e tutto dovesse essere quindi confermato, Sanremo 2026 non dovrebbe subire alcun drastico cambiamento, tanto temuto in questi mesi.

Si attende solo l’ufficialità per mettere fine ai vari rumor di questi mesi e iniziare seriamente a pensare alla realizzazione del Festival di Sanremo 2026.