I fan hanno notato che Tiziano Ferro sul suo profilo Instagram ha cancellato tutti i post presenti. Sta per tornare con nuova musica? Questo è ciò che sperano i supporter e coloro che lo seguono da sempre con affetto.

Nuova musica in arrivo per Tiziano Ferro?

Anche questa settimana sarà ricca di musica e tra il duetto di Elodie e Irama, i singoli di Gaia e di Olly, giusto per citarne alcuni, potrebbe sorprenderci molto presto anche Tiziano Ferro. Perché lo diciamo? Il cantante in queste ore ha fatto una mossa social che non è certamente sfuggita ai suoi fan e che vuole dire solo una cosa: sta tornando con un nuovo progetto discografico.

Tiziano Ferro sul suo profilo Instagram ha rimosso tutti i post che aveva pubblicato (probabilmente li avrà semplicemente archiviati come fanno la maggior parte dei suoi colleghi in questi casi). Un gesto senza aggiungere o informare il proprio pubblico. L’accaduto ha chiaramente attirato l’attenzione da parte degli utenti e dei suoi supporter, che si sono chiesti: cosa sta succedendo?

Profilo Instagram – Tiziano Ferro

E non è finita qui, perché anche la foto di profilo è cambiata…

Instagram – Tiziano Ferro

Nella maggior parte dei casi quando si verifica questo, come detto, è perché c’è in ballo un nuovo lavoro e, di conseguenza, della musica pronta da far ascoltare al proprio pubblico. Dunque si ipotizza che Ferro abbia fatto lo stesso per informare, tra le righe, che sta per tornare finalmente.

C’è da dire che recentemente Tiziano Ferro è stato accostato al prossimo Festival di Sanremo, come uno degli artisti in gara (fonte Vanity Fair). Ma non solo, perché Il Messaggero sostiene che sarebbe stata pensata addirittura una collaborazione con Madame. Notizie chiaramente da prendere con le pinze, ma se così fosse sarebbe un gran bel colpaccio.

Una cosa però sembra essere certa: Tiziano Ferro sta tornando e della nuova musica ci attende. Cosa ci riserverà il cantautore?