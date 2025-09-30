Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha spiegato che questo per lui sarà il suo ultimo Sanremo. Poi ha svelato la data di annuncio dei Big.

Sanremo, parla Carlo Conti

Carlo Conti è già immerso nei preparativi per il prossimo Festival, ma avverte: non ci sarà un Sanremo 2027 per lui. In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore toscano ha chiarito che questa sarà la sua ultima edizione, almeno per ora: “Arrivare a cinque a me sembra già un bel numero”.

Dopo aver guidato il Festival per tre anni dal 2015 al 2017, e ora di nuovo al timone, Carlo Conti ha ribadito che nel 2027 si farà da parte. Non solo non tornerà come conduttore, ma esclude anche un ruolo dietro le quinte: “No, non lo rifarei l’anno successivo. La direzione artistica? No, quella è la parte più complicata, il lavoro grosso”.

Intanto, Conti ha svelato di avere iniziato l’ascolto dei brani che stanno arrivando dai Big: “Ne ho già ascoltati più o meno un centinaio, ma il grosso arriverà proprio in queste settimane. Le ascolto quando sono in treno, nel traffico o mentre aspetto che mio figlio Matteo esca da scuola”.

Poi ha aggiunto un dettaglio curioso sul suo metodo: “Il primo ascolto lo faccio sempre senza cuffie e a volume basso. Se capisco subito se funziona? Sì, ma la parte difficile è mettere da parte i miei gusti per capirne il potenziale”.

Quanto alla data dell’annuncio dei Big in gara, Carlo Conti ci ha tenuto a confermare che avverrà tra fine novembre e inizio dicembre, come da tradizione, durante il Tg1 delle 13:00.

Tra i suoi desideri per il Festival c’è la presenza di Vasco Rossi come super ospite, e anche quella dei suoi amici storici Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Infine, Carlo Conti ha promesso che ci sarà un doveroso omaggio a Pippo Baudo: “L’ho fatto quando era in vita, figuriamoci se non lo ricorderemo adesso. Sarà il primo Festival di Sanremo senza di lui”.

Intanto, in attesa di questo commovente momento, gli occhi sono tutti puntati sulle sue dichiarazioni. Carlo Conti ci ripenserà?