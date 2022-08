Crisi con Nello? Parla Carlotta Dell’Isola

Appena due giorni fa Carlotta Dell’Isola a Pipol Gossip ha raccontato le prime difficoltà dopo il matrimonio con Nello Sorrentino. Parole che hanno fatto scattare un campanellino d’allarme e lasciato intendere ai più che tra loro ci fosse una crisi in atto. La notizia tra l’altro non è passata inosservata ed è stata ripresa dai siti, giornali e se n’è discusso anche in alcune trasmissioni radiofoniche.

Nella giornata di ieri a smentire la crisi e correre in supporto di Carlotta Dell’Isola è stata l’ex coinquilina del GF Vip 5, Samantha de Grenet, la quale ha raccontato come in realtà le cose tra la sua amica e Nello vadano a gonfie vele. La showgirl ha anche rivelato di aver trascorso del tempo, soli pochi giorni fa, insieme alla coppia. Adesso a distanza di poche ore l’ex volto di Temptation Island ha deciso di fare chiarezza e spiegare come stanno realmente le cose. Sempre a Pipol Gossip ha rilasciato delle nuove dichiarazioni a Samuel Montegrande:

“Sono un po’ sconvolta da quello che sta succedendo. La cosa che mi ha sorpresa di più è stata la modalità in cui è stata ripresa l’intervista, usando titoli assurdi”, ha fatto sapere Carlotta Dell’Isola. “Ne hanno parlato persino in radio! Sono scioccata! Non smentisco l’intervista perché tutto ciò che è stato scritto è quanto precedentemente da me dichiarato. Una cosa ho trovato eccessiva: i titoli che fanno spaventare la mia famiglia”.

Dunque Carlotta Dell’Isola non smentisce le difficoltà con Nello Sorrentino, ma ha trovato eccessivi i titoli utilizzati da siti e giornali, che hanno allarmato i suoi cari. L’ex vippona ha spiegato di non voler assolutamente scappare da suo marito e di avere già chiaro come andranno le cose. Vede il suo futuro accanto a Nello nella casa che stanno ristrutturando. E a proposito della de Grenet ha precisato: “(…) Per quanto riguarda Samantha ha ragione, forse sono stata un po’ ingenua a raccontarmi così senza filtri. Samantha de Grenet è una donna stupenda, un’amica vera e le voglio un gran bene”.

Ha concluso Carlotta Dell’Isola. Parentesi chiusa dopo questo chiarimento?

Novella 2000 © riproduzione riservata.