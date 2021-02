1 Le parole di Carlotta Dell’Isola

Sono passati alcuni giorni da quando Carlotta Dell’Isola ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 5, dopo una permanenza di quasi due mesi. Poco prima di essere eliminata dal gioco, l’ex protagonista di Temptation Island ha avuto modo di ricevere una bellissima e romanticissima proposta di matrimonio dal suo fidanzato Nello Sorrentino, che ha emozionato il pubblico. Nel mentre in questi giorni Carlotta sta continuando a seguire quello che succede all’interno della casa, e qualche ora fa ha così deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe, menzionando Giulia Salemi.

Come sappiamo attualmente l’influencer è in nomination insieme a Stefania Orlando, e nella puntata che andrà in onda venerdì una delle due sarà definitivamente eliminata dal Grande Fratello Vip. Numerosi fan della Salemi hanno così chiesto proprio a Carlotta Dell’Isola di supportare Giulia. Tuttavia l’ex gieffina ha svelato che non voterà per l’influencer, spiegando anche il perché. La fidanzata di Nello Sorrentino ha condiviso sui social un filmato in cui proprio la Salemi, confidandosi con la Orlando, svela perché qualche settimana fa ha nominato proprio Carlotta, recriminando alcuni suoi comportamenti in casa. La Dell’Isola a quel punto ha aggiunto:

“Ragazze evitate di chiedermi i voti, perché 1 voto chi voglio, 2 ho sempre amato chi le cose le dice in faccia e non dietro”.

Questo invece il video in questione:

Pare dunque che Carlotta Dell’Isola abbia le idee ben chiare. Che una volta terminato il Grande Fratello Vip 5, l’ex concorrente di Temptation Island e Giulia Salemi abbiano modo di avere un chiarimento? Non resta che attendere per scoprirlo.