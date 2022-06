Il look di Clemente Russo e Laura Maddaloni

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Stasera L’Isola dei Famosi ci sta regalando davvero dei colpi di scena uno dopo l’altro, dato che uno tra Nicolas e Carmen non concorrerà alla vittoria finale, sebbene fossero i favoriti. Ma ci sono altri due concorrenti che stanno attirando l’attenzione questa sera, o meglio due ex naufraghi: Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni.

Non è accaduto nulla di eccezionale, ci teniamo a precisare, ma il loro look ha particolarmente colpito i telespettatori. A quanto pare Clemente Russo e Laura Maddaloni sono stati contagiati da Luca Di Carlo, l’avvocato di Ilona Staller, il quale in queste settimane ha sempre sfoggiato look alla moda. I coniugi Russo a quanto pare hanno voluto prendere spunto e questa sera hanno indossato degli occhiali molto particolari.

Clemente Russo e Laura Maddaloni hanno voluto portare con sé degli occhiali con lente scura, con delle catene di strass molto vistose. Ovviamente il tutto non è sfuggito agli occhi del web che ci ha immediatamente ricamato su con commenti alquanto ironici: “Originali gli occhiali dei coniugi Russo, ma non sarete mai lui”, facendo riferimento appunto all’avvocato Di Carlo. E chi ancora ha detto: “I CONIUGI RUSSO CON GLI OCCHIALI ABBINATI VI PREGO, LI AMO COSÌ TANTO”.

I tweet sui coniugi Clemente Russo e Laura Maddaloni

Insomma Clemente Russo e Laura Maddaloni sono proprio riusciti a farsi notare dal pubblico e anche in studio non sono mancate le battute da parte di Ilary Blasi e dei due opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Novella 2000 © riproduzione riservata.