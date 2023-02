Sanremo

Nicolò Figini | 10 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Il cast di Mare Fuori a Sanremo 2023

La terza stagione di Mare Fuori è sbarcata in esclusiva su RaiPlay alcuni giorni fa con i primi sei episodi. In chiaro però arriverà su Rai 1 a partire dal 15 febbraio. Per l’occasione il cast della serie TV si è presentato sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2023 durante la quarta puntata, ovvero quella dedicata alle cover. Per primo è entrato Matteo Paolillo, che veste i panni di Edoardo. Poco dopo ecco arrivare dal dietro le quinte tutti gli altri attori che hanno fatto partire il coro. Qui sotto possiamo vedere il video.

non ironicamente piangendo per il cast di mare fuori sul palco dell’ariston #Sanremo2023 pic.twitter.com/uFfRCFIRqJ — elisa (sanremo’s version) 💐 (@printempsdesens) February 10, 2023

Dì lì a poco ha fatto il suo ingresso anche Carolina Crescentini, la quale recita nel ruolo della direttrice del penitenziario minorile. Ma di che cosa parla la serie TV? La trama racconta la vita di un gruppo di ragazzi dell’Istituto di pena minorile e degli adulti che lo gestiscono tra minacce, amori, fughe, risse, cadute all’inferno. L’IPM di Napoli ospita i ragazzi che sbagliano nel corso della loro vita nella speranza che possano redimersi e cambiare vita con il tempo.

Tornando a ciò che abbiamo visto al Festival di Sanremo 2023, Carolina Crescentini e il cast hanno ringraziato il pubblico e l’attrice ha anche approfittato del momento per fare gli auguri di compleanno alla madre. Un gesto che sicuramente le avrà fatto piacere. Nel frattempo la gara prosegue e scopriremo questa sera il vincitore della serata dei duetti.

Seguiteci per tante altre news.