La nipote di JFK, Tatiana Schlossberg, ha scoperto il giorno del parto di essere affetta da una leucemia terminale: nel suo toccante saggio racconta la malattia, la paura e il peso di un destino familiare segnato dalla tragedia

Una nuova tragedia sconvolge la famiglia Kennedy: Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy ed Edwin Schlossberg e nipote di JFK, ha scoperto il giorno del parto della sua secondogenita di essere affetta da una rara forma di leucemia acuta mieloide.

I medici le hanno dato al massimo un anno di vita. Nel suo saggio “La battaglia contro il mio sangue”, pubblicato sul New Yorker, la giornalista trentacinquenne racconta con lucidità il suo percorso: due trapianti di midollo, trattamenti sperimentali, brevi spiragli di speranza e ricadute dolorose.

La giovane Kennedy ripercorre anche il peso emotivo di appartenere a un clan segnato da lutti devastanti, ammettendo il suo dolore nel dover infliggere alla madre Caroline una nuova tragedia familiare. “Per tutta la vita ho cercato di essere buona per risparmiarle sofferenze, ora non posso evitarle questo”, scrive. La diagnosi più dura arriva dopo un secondo studio clinico: “L’oncologo ha detto che, forse, potrà tenermi in vita un anno”. Oggi la figlia dell’ambasciatrice vive per restare accanto ai suoi figli il più possibile, combattendo contro il tempo e cercando di restare presente nonostante la paura: “Stare nel presente è più difficile di quanto sembri”. Un racconto straziante che riapre il capitolo più doloroso della saga Kennedy.

