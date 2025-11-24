In queste ore alcuni utenti hanno consigliato a Martina De Ioannon di non guardare il trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne. Non tarda ad arrivare la sua replica.

La replica di Martina De Ioannon

Ormai è ufficiale: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri non si nascondono più e hanno finalmente confermato la loro relazione. Da qualche settimana a questa parte infatti gli ex tronisti di Uomini e Donne hanno iniziato a frequentarsi alla luce del sole e dopo il confronto con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara entrambi hanno deciso di lasciarsi il passato alle spalle. L’ex corteggiatore partenopeo nel frattempo è salito sul trono e attualmente ha iniziato a conoscere le sue pretendenti, con la speranza di trovare l’anima gemella. In attesa di scoprire cosa accadrà però nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Proprio un utente ha lanciato una frecciata social a Martina e le ha consigliato di non seguire il trono di Ciro per evitare di soffrire. Qualche tempo fa infatti proprio la De Ioannon si è dichiarata infastidita dalle immagini di Gianmarco a Uomini e Donne e proprio in quel momento ha iniziato ad avere dei dubbi sulla sua relazione. Adesso dunque l’ex tronista ha deciso di intervenire e ha replicato al commento con una frase che in breve ha fatto il giro del web.

LEGGI ANCHE: Filippo Magnini stronca la storia con Federica Pellegrini

Rispondendo a tono alla stoccata, Martina De Ioannon ha infatti affermato: “Era un altro il trono che mi ha infastidito. Ora ho risolto”. Naturalmente le dichiarazioni dell’ex tronista non sono passate inosservate e hanno alimentato il dibattito sui social.

Pochi giorni fa intanto Martina e Gianmarco sono stati ospiti a Verissimo e nel corso dell’intervista hanno raccontato come procede la loro storia. I due a quel punto hanno affermato: “C’è molta spontaneità, non stiamo pensando a cosa potrebbe andare e cosa non potrebbe andare”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.