Con delle foto sui social, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon ufficializzano la loro storia d’amore dopo quanto successo nel post Uomini e Donne. Le prime foto di coppia fanno impazzire i fan.

Dopo settimane di rumor, indizi e curiosità social, è arrivata la conferma che i fan di Uomini e Donne aspettavano: Gianmarco Steri e Martina De Ioannon stanno ufficialmente insieme.

I due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno deciso di non nascondersi più e di condividere pubblicamente la loro felicità.

Nelle ultime ore, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon hanno pubblicato sui rispettivi profili social alcune foto di coppia che non lasciano spazio a dubbi: sorrisi complici, abbracci teneri e sguardi pieni di intesa. Immagini che in pochissimo tempo hanno fatto il giro del web e conquistato i fan della trasmissione.

Le storie Instagram di Martina de Ioannon con Gianmarco Steri

Ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato. Gli ammiratori più attenti hanno subito notato che tra gli scatti condivisi dai due ce ne sono alcuni che sono stati fatti nella stessa piscina dove, mesi fa, si era svolta la loro ultima esterna a Uomini e Donne. Un luogo speciale, evidentemente, che ha rievocato proprio quel momento agli occhi dei fan. Evidentemente ora, quello stesso posto, segna simbolicamente l’inizio della loro storia fuori dalle telecamere.

La loro frequentazione non solo è continuata lontano dagli studi televisivi, ma si è trasformata in qualcosa di più profondo. Anche se nessuno dei due ha ancora rilasciato delle altre dichiarazioni ufficiali a parte quanto detto a Uomini e Donne, le immagini parlano da sole.

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon appaiono felici e visibilmente innamorati.

Tra i commenti sotto ai post non mancano i messaggi di affetto dei fan, entusiasti per questa nuova coppia: “Eravate destinati a stare insieme!”, “Si vedeva che tra voi c’era qualcosa di vero.”

Dunque dopo ora Gianmarco e Martina vivono la loro storia alla luce del sole.

