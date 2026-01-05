A distanza di pochi giorni dall’uscita, il film The Housemaid, con protagonista Michele Morrone, sbanca i botteghini americani. Ecco quanto ha guadagnato nelle prime settimane di programmazione.

Grande successo per Michele Morrone

Come di certo in molti sapranno, in questi giorni Michele Morrone è tornato sul grande schermo con il film Una di famiglia – The Housemaid. La pellicola è diretta da Paul Feig e scritta da Rebecca Sonnenshine ed è basata sull’omonimo romanzo di Freida McFadden. Il cast, oltre al protagonista di 365 Giorni, vanta nomi del calibro di Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar ed Elizabeth Perkins e sta già conquistando il mondo intero.

Il film è stato rilasciato nelle sale nordamericane lo scorso 19 dicembre. Nei cinema italiani ha invece visto la luce il 1° gennaio. In una manciata di giorni tuttavia la pellicola ha ottenuto un successo inaspettato, al punto da sbancare i botteghini americani.

The Housemaid con Michele Morrone ha infatti incassato ben 75 milioni di dollari negli USA e 92 milioni nel resto del mondo. Grande traguardo dunque per l’attore, che ha preso parte a un progetto internazionale importante e di enorme successo.

Di recente intanto Morrone ha fatto sapere che in questi mesi sta ancora lavorando a un film che senza dubbio è destinato a far discutere. Si tratta di un lungometraggio autobiografico, dedicato a suo padre. Sul palco del Vanity Fair Stories 2025 così Michele, fornendo alcune prime anticipazioni, ha raccontato: “Adesso sto scrivendo un film autobiografico, che ricorda mio papà, che era malato di Alzehimer. Lui non c’è più da vent’anni, ma io volevo capire che cosa succede al cervello nel momento in cui ti ammali”.

