Il caso Minetti sta facendo discutere e sta scatenando confronti mediatici e politici nelle trasmissioni televisive. Ranucci ha lanciato delle accuse al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Ranucci accusa Nordio sul caso Minetti: le sue dichiarazioni

Si è scatenato un confronto sulle dichiarazioni rilasciate in televisione sul caso Minetti e sulla presunta presenza del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in Uruguay. Il caso si è scatenato dopo le parole di Sigfrido Ranucci nella trasmissione “È sempre Cartabianca“, in cui ha parlato di una segnalazione che per il momento è ancora da verificare. Il conduttore di Report ha spiegato che una fonte ha riferito di aver visto Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay. Ranucci ha specificato che si trattta di una notizia che stanno ancora verificando e sarebbe collocata intorno ai primi di marzo. Questa rivelazione sarebbe arrivata da “una persona che era all’interno del ranch“.

Pochi minuti dopo queste dichiarazioni, Nordio ha deciso di intervenire telefonicamente in trasmissione per negare categoricamente queste accuse. “Non so da dove escano queste cose inventate di sana pianta” ha dichiarato il Ministro, che ha respinto ogni accusa, intervenendo in modo diretto dopo aver saputo che stavano parlando di lui. “Ai primi di marzo di quest’anno ero qui” ha dichiarato il Ministro. “Sono stato in Uruguay e Argentina l’anno scorso o due anni fa” ha aggiunto, aggiungendo di non essere mai stato nel ranch di Cipriani. “C’è un limite a tutto, valuto le vie legali” ha aggiunto.

Ranucci accusa Nordio: la replica e i rapporti con Cipriani

“C’è un limite a tutto: non esiste al mondo che possa essere fondata una rivelazione sul nulla, sulla base di non so quale testimone” ha dichiarato Nordio, sottolineando la tracciabilità dei suoi spostamenti in veste ufficiale. Il Ministro della Giustizia ha escluso qualsiasi legame stretto con le persone citate, specificando di non essere amico di Arrigo Cipriani, di essere andato una quindicina di volte nel suo ristorante e di non aver mai visto Minetti.

“Nessuno di noi è nato ieri, sappiamo benissimo che quando si inizia con queste insinuazioni, si dice che si stanno verificando le ipotesi, già entrano nell’immaginario collettivo” ha dichiarato Nordio, ribadendo che si tratta di voci false. “La presidente Meloni ha detto che ha piena fiducia, ho tutti i documenti che dimostrano che abbiamo ottemperato tutte le procedure” ha concluso il Ministro, nella telefonata che ha voluto fare per difendere la sua posizione.