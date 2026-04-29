Elena Santarelli, nella sua intervista a Belve, si è lasciata andare a rivelazioni inaspettate. Ha raccontato di essere stata licenziata dopo aver rifiutato un invito galante.

Elena Santarelli, licenziata dopo aver rifiutato un invito: la rivelazione a Belve

Elena Santarelli ha risposto a tutte le domande più scomode di Francesca Fagnani. Ha fatto i nomi delle colleghe che secondo lei hanno meno talento nella recitazione, citando Manuela Arcuri ed Elisabetta Canalis. La conduttrice le ha chiesto chi le dovrebbe delle scuse e lei, dopo un momento di imbarazzo per il fatto che l’uomo in questione è deceduto, ha deciso di svelare un fatto accaduto diverso tempo fa.

Santarelli ha rivelato di essere stata ingiustamente licenziata quando aveva iniziato a lavorare come meteorina al TG4. Emilio Fede avrebbe deciso di non confermarla in quel ruolo dopo il suo rifiuto per un invito galante. “Ce l’ho con una persona famosa che è morta. Secondo me mi ha licenziato ingiustamente dopo poco tempo che lavoravo. Secondo me è successo perché ho rifiutato un invito galante a cena” ha dichiarato Elena Santarelli, per poi fare il nome di Emilio Fede.

Elena Santarelli senza filtri a Belve: le sue dichiarazioni

Elena Santarelli ha avuto alcune delusioni nella sua carriera. Ha ricordato di aver condotto una puntata de Le Iene e di aver sperato di essere confermata per la stagione successiva, ma è stata scelta Belen Rodriguez. “Mi ha detto che ero andata benissimo, che ero stata tanto spigliata e quindi io ci ho sperato” ha dichiarato, riferendosi a Davide Parenti. “Guardi che lo dicono a tutte” ha ironizzato Francesca Fagnani, in risposta. Santarelli è stata estremamente sincera in ogni sua risposta e si è lasciata andare anche a qualche critica nei confronti della famosa influencer Chiara Ferragni.

L’ex modella ha parlato di una sua occasione mancata. Tra il 2006 e il 2007 ha sostenuto diversi provini per il ruolo di protagonista nel film “Una moglie bellissima” di Leonardo Pieraccioni, ma alla fine hanno scelto Laura Torrisi. Santarelli ha spiegato che il suo agente, dopo tre provini, le aveva detto che era andata bene e che mancava solo la firma del contratto, ma in realtà hanno poi scelto Laura Torrisi. “Questo mi è dispiaciuto, ci avevo fatto la bocca. Lo meritavo più io, i provini erano andati molto bene. Arrivo sempre seconda o terza purtroppo. Come mai arrivo dopo le altre? Francesca sei intelligente. Comunque Laura Torrisi e Pieraccioni poi si sono fidanzati, ha trionfato l’amore, il destino voleva così“ ha raccontato, con grande sincerità.