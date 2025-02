La carriera, la vita privata, le canzoni, il teatro e tutte le informazioni su Simone Cristicchi.

Chi è Simone Cristicchi

Nome e cognome: Simone Cristicchi

Data di nascita: 5 febbario 1977

Luogo di nascita: Roma

Età: 48 anni

Segno zodiacale: Aquario

Altezza: 1,80 m

Professione: cantautore, attore di teatro e scrittore

Moglie: Simone è sposato con Sara

Figli: Simone ha due figli

Tatuaggi: Cristicchi non se,bra avere tatuaggi

Profilo Instagram: @cristicchi

Simone Cristicchi età, altezza e biografia

Andiamo a conoscere Simone Cristicchi partendo dalla sua biografia, quindi dove vive oggi, dov’è nato e quanti anni ha. Cristicchi è nato a Roma il 5 febbraio 1977, ha quindi 48 anni di età ed è del segno zodiacale dell’Aquario. La sua altezza è di 1,80 m ma non sappiamo il suo peso. Riguardo i tatuaggi, non pare averne sul suo corpo.

Cresciuto nel quartiere Tuscolano di Roma, è il secondo di tre figli. Parlando dei suoi studi, invece, si è diplomato al Liceo Classico Statale “Francesco Vivona”. Successivamente si è iscritto al corso di laurea in Storia dell’arte all’Università degli Studi Roma Tre ma non ha consegueito la laurea.

Simone è sempre stato un appassionato di fumetti dimostrando anche talento. A 16 anni, infatti, gli fu offerto un contratto come disegnatore per il Tiramolla della Comic Art ma rifiutò per continuare gli studi. Continuò comunque a coltivare questa passione contattando telefonicamente Benito Jacovitti, convincendolo a potersi recare in autobus a casa sua, imparando così l’arte del disegno a china.

Vita privata

Simone Cristicchi non è solito parlare della sua vita privata e sentimentale. Chi è quindi la sua compagna? Ha figli? Sappiamo che ha una moglie che si chiama Sara Quattrini. Si sono sposati nel 2010 con rito civile e una cerimonia privata con pochi intimi e oggi vivono a Roma. La coppia ha due figli: Anna e Tommaso, che hanno circa 15 e 17 anni.

Oltre a questo, possiamo dirvi che Cristicchi nella sua vita ha prestato servizio, prima come obiettore di coscienza e poi da volontario, in un centro d’igiene mentale. Questa esperienza lo ha colpito molto e lo ha portato ad approfondire i temi della malattia mentale e dei manicomi.

Dove seguire Simone Cristicchi: Instagram e social

Per seguire Simone Cristicchi sui social, vi segnaliamo il suo profilo Instagram che ha oltre 95 mila follower. Nel suo profilo ci sono contenuti riguardanti tutti il suo lavoro, sia come cantante che come scrittore che come attore. Non mancano inoltre i post con i riconoscimenti ricevuti.

Cristicchi ha anche un sito internet ufficiale dove possiamo trovare varie informazioni che lo riguardano, i suoi libri, le sue canzoni, le sue opere teatrali. Inoltre si può rimanere aggiornati su tutti i suoi eventi.

Carriera

Parliamo adesso della carriera di Simone Cristicchi che va dalla musica, al teatro fino alla scrittura. Ha iniziato a farsi conoscere nel mondo della musica dai palchi degli storici locali romani Il Locale e The Place. Ha esordito a 17 anni creando un gruppo rock. Poi, nel 1997 all’età di 20 anni, ha scoperto la canzone d’autore.

Nel 1998 ha vinto il Concorso Nazionale Cantautori, conquistando il Premio SIAE per il miglior brano con L’uomo dei bottoni. Nel 2000 ha aperto i concerti di Max Gazzè e Niccolò Fabi e ha avuto il suo contratto discografico. Ha quindi partecipato nel 2002 al programma Destinazione Sanremo con il brano Leggere attentamente le istruzioni, ma è stato eliminato.

La partecipazione a Sanremo non è stata fortunata nemmeno nel 2003, quando la sua Studentessa Universitaria è stata bocciata dal direttore artistico. Ha però il Festival di Crotone Una casa per Rino, dedicato al cantautore Rino Gaetano, conquistando il Cilindro d’argento. E ha aperto i concerti dei CiaoRino, la più famosa cover-band dell’artista calabrese.

Il grande successo per Simone Cristicchi è arrivato nel 2005 con il brano Vorrei cantare come Biagio. E quindi è uscito il primo album Fabbricante di canzoni, trainato dal secondo singolo di successo: Studentessa universitaria.

Sanremo 2006

Nel febbraio 2006 Cristicchi ha partecipato al 56º Festival di Sanremo con il brano Che bella gente, classificandosi al secondo posto nella categoria Giovani.

Dopo il Festival è stata pubblicata la ristampa dell’album Fabbricante di canzoni. E nell’estate dello stesso anno è uscito il singolo Ombrelloni. Sempre nel 2006 ha scritto per Mietta il brano Senza di te. Inoltre ha tenuto corsi come docente presso il CET – Centro Europeo di Toscolano (la scuola di Mogol).

Sanremo 2007

Per Cristicchi il 2007 è stato un anno di grandi successi, infatti ha vinto il 57º Festival di Sanremo, nella categoria Campioni, con la canzone Ti regalerò una rosa. Il brano ricevette anche il Premio della Critica ed il Premio della Sala Stampa Radio-TV Lucio Dalla. Fu inserito nel secondo album dell’artista, Dall’altra parte del cancello.

Nel novembre del 2007, il canale Cult di Sky manda in onda Lettere dal manicomio, cinque corti prodotti da IK Produzioni, diretti da Alberto Puliafito e interpretati da Gigi Proietti, Claudia Pandolfi, Luca Lionello e lo stesso Cristicchi.

Nello stesso anno ha pubblicato il libro Centro di igiene mentale – Un cantastorie tra i matti e il disco Dall’altra parte del cancello a cui segue un documentario autoprodotto.

Sanremo 2008

Simone Cristicchi è tornato a Sanremo nel 2008, ma in qualità di ospite nel corso della terza serata per il duetto con Frankie hi-nrg mc, in gara nella Sezione Campioni. I due artisti hanno cantanto Rivoluzione.

Sanremo 2010

Atro ritorno al Festival di Sanremo nel 2010 per Cristicchi nella sezione Artisti con il brano Meno male, scritto insieme al rapper Frankie hi-nrg mc. Il brano giunse in finale ma non entrò nello spareggio a tre per la canzone vincitrice.

Il 1º maggio 2010 ha partecipa al Concerto del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma, accompagnato dal Coro dei Minatori di Santa Fiora.

Meno male che c’è Radio2

Nel luglio 2011 Cristicchi ha condotto, insieme a Nino Frassica, il varietà radiofonico Meno male che c’è Radio2.

Poi ha realizzato la sua prima colonna sonora per il film Cose dell’altro mondo di Francesco Patierno. A dicembre ha interpretato la sigla Di pianeta in pianeta, dell’edizione italiana del cartone animato Il piccolo principe, trasmesso da Rai 2.

Sanremo 2013

Cristicchi è tornato al Festival di Sanremo nel 2013 presentando i brani La prima volta (che sono morto) e Mi manchi, che anticipano l’uscita del disco Album di famiglia.

Sanremo 2018

Il 9 febbraio 2018 Cristicchi ha partecipato alla quarta serata del 68º Festival di Sanremo in qualità di ospite per il duetto con Fabrizio Moro ed Ermal Meta del brano Non mi avete fatto niente che vincerà il Festival di quell’anno.

Sanremo 2019

È stato di nuovo tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2019 con il brano Abbi cura di me, diventato poi il titolo dell’omonima raccolta, nonché di un libro autobiografico scritto insieme a Massimo Orlandi.

Nel 2024 ha pubblicato il quinto album in studio Dalle tenebre alla luce, il primo in oltre dieci anni.

Album e canzoni

La discografia di Simone Cristicchi è molto ampia, anche se in realtà non ha pubblicato molti album e raccolte. Ci sono infatti: Fabbricante di canzoni (2005), Dall’altra parte del cancello (2007), Grand Hotel Cristicchi (2010), Album di famiglia (2013) e Dalle tenebre alla luce (2024). Inoltre c’è la raccolta Abbi cura di me (2019).

Tra i singoli di Cristicchi citiamo invece: Vorrei cantare come Biagio e Studentessa Universitaria (2005), Che bella gente e Ombrelloni (2006), Ti regalerò una rosa e L’Italia di Piero (2007), Meno male (2010), La prima volta che (sono morto) (2013) e Abbi cura di me (2019).

Libri

Cristicchi ha pubblicato 8 libri. E sono: Centro d’igiene mentale. Un cantastorie tra i matti (2007), Dialoghi incivili (2010), Li Romani in Russia. Racconto di una guerra a Millanta mila Miglia (2010), Santa Fiora Social Club. Cantare di miniera, amore, vino e anarchia (2011), Mio nonno è morto in guerra (2012).

E ancora: Magazzino 18. Storie di italiani esuli d’Istria, Fiume e Dalmazia (2014), Il secondo figlio di Dio. Vita, morte e misteri di David Lazzaretti, l’ultimo eretico (2016) e HappyNext. Alla ricerca della felicità (2021).

Da molti di questi libri sono state tratte sue opere teatrali.

Teatro

Non solo cantautore, come detto Simone Cristicchi è anche scrittore e attore teatrale. A tal proposito il suo primo spettacolo è stato C.I.M. – Centro d’igiene mentale e poi ha portato in scena Centro d’igiene mentale – Nuove storie dal manicomio del mondo.

Nella lista dei suoi spettacoli troviamo successivamente: Li Romani In Russia – Racconto di una guerra a millanta mila miglia, Mio nonno è morto in guerra, Magazzino 18. E ancora abbiamo: Il secondo figlio di Dio, Manuale di volo per uomo e Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli.

Simone Cristicchi a Sanremo 2025

A distanza di alcuni anni dall’ultima volta, Simone Cristicchi è tornato in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2025. La conduzione e direzione artistica è di di Carlo Conti. E la cazone che il cantante porta si intitola “Quando sarai piccola”.

I Big in gara a Sanremo 2025

Per Sanremo 2025 Carlo Conti ha selezionata 30 artisti in gara. C’è stato però il ritiro di Emis Killa e quindi i Big sono in totale 29. A tal proposito troviamo: Achille Lauro, Bresh, Brunori Sas, Clara, Coma Cose, Elodie, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Giorgia, Irama e Joan Thiele.

E ancora: Lucio Corsi, Marcella Bella, Massimo Ranieri, Modà, Noemi, Olly, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah Toscano, Serena Brancale, Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento. Infine abbiamo: Simone Cristicchi, The Kolors, Tony Effe e Willie Peyote.

Nuove Proposte

Una gara a parte è dedicata invece alle nuova proposte in cui ci sono: Alex Wyse, Maria Tomba, Settembre, Vale LP e Lil Jolie.

Il percorso di Cristicchi a Sanremo 2025

Simone Cristicchi partecipa al Festival di Sanremo 2025 con la canzone “Quando sarai piccola”. Scopriremo quindi come andrà la sua avventura alla kermesse.