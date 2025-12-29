Rivelato quando inizia C’è Posta Per Te 2026. Ecco chi sono i primi ospiti della nuova edizione del fortunato programma di Maria De Filippi.

Quando inizia C’è Posta Per Te 2026

C’è Posta Per Te 2026 sta per iniziare. Il celebre e fortunato programma di Maria De Filippi sta infatti per fare ritorno con la sua nuova edizione, che come da tradizione andrà in onda su Canale 5 nella serata del sabato. Anche stavolta non mancheranno tantissime emozioni in studio e di certo le storie che verranno raccontate appassioneranno tutto il pubblico. Anno dopo anno intanto la trasmissione raggiunge numeri da capogiro e si conferma essere uno dei contenuti di punta Mediaset.

In attesa di scoprire cosa accadrà stavolta, negli ultimi giorni è stata finalmente rivelata la data di inizio della nuova edizione, già attesissima dai telespettatori. Ma quando inizia dunque C’è Posta? Come hanno annunciato i canali ufficiali della trasmissione, la prima puntata è prevista per sabato 10 gennaio. 9 le puntate in programma e senza dubbio ne vedremo di belle.

Ma chi sono invece i primi ospiti di C’è Posta Per Te 2026? Andiamo a scoprirlo. Settimana dopo settimana, in studio arriveranno alcuni grandi nomi del mondo dello spettacolo, che faranno delle meravigliose sorprese ai protagonisti del programma. A prendere parte alle nuove puntate saranno dunque Stefano De Martino, Can Yaman, Emma Marrone, Luca Argentero e Raoul Bova. Ma non solo. Tra gli ospiti troveremo anche Alessandra Amoroso, Federica Pellegrini, Gigi D’Alessio, Matteo Berrettini e alcuni protagonisti della soap tira La Forza Di Una Donna: Caner Cindoruk, Feyyaz Duman e Ahu Yagtu.

Grandi emozioni dunque ci attendono. Appuntamento con la prima puntata a sabato 10 gennaio.

