Scoppia la crisi tra una chiacchierata coppia dell’ultima edizione di Temptation Island. Cosa starebbe accadendo e le dichiarazioni di lui.

Crisi per una coppia di Temptation Island

L’ultima edizione di Temptation Island ha tenuto con il fiato sospeso tutto il pubblico e il fortunato reality show targato Maria De Filippi ha registrato ascolti da capogiro. Mediaset ha così deciso di allungare il programma con alcune puntate aggiuntive, che hanno appassionato i telespettatori. Chi ha seguito la trasmissione, ricorderà senza dubbio che tra i protagonisti ci sono stati anche Antonio Panico e Valentina Riccio, che con il loro percorso hanno sorpreso tutti i fan.

A seguito di diversi alti e bassi infatti proprio il protagonista del reality show ha lasciato a bocca aperta la sua compagna con una meravigliosa proposta di matrimonio. Dopo la fine del viaggio nei sentimenti, era così sembrato che tra i due fosse finalmente tornato il sereno e per alcune settimane tutto è andato a meraviglia per la coppia.

Tuttavia pare che a oggi, a distanza di diversi mesi dalla fine di Temptation Island, sia scoppiata una nuova crisi tra Antonio e Valentina. Già nei giorni scorsi la Riccio aveva lasciato intendere sui social di essere ai ferri corti con il suo compagno. Nelle ultime ore dunque a rompere il silenzio è stato anche Panico, che ha confermato la crisi, affermando: “Nella vita ci sono alti e bassi, come in tutte le coppie”. Ma non solo. Antonio ha anche risposto a chi lo accusa di aver tradito Valentina, smentendo però le voci di corridoio.

Panico ha infine dichiarato che nei prossimi giorni racconterà cosa sta accadendo con la Riccio, facendo così chiarezza sulla situazione una volta per tutte.

