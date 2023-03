NEWS

Nicolò Figini | 12 Marzo 2023

C'è Posta per te

Assunta, dopo appena due settimane, è tornata a C’è Posta per Te, per tentare ancora una volta di riappacificarsi con la figlia

Assunta ritorna a C’è Posta per Te

Qualche settimana fa abbiamo visto Assunta arrivare a C’è Posta per Te per cercare di riappacificarsi con la figlia. In quell’occasione non si erano chiarite e la giovane aveva deciso di chiudere la busta. Maria De Filippi ha fatto vedere il video in questione, per riassumere la questione, per poi fare entrare in studio la donna:

“Adesso ho il cuore che mi batte a mille. Sono qui per dirti che la volta scorsa hai parlato con Maria e non mi sentivi come mamma. Io mi sono sentita male è stato un colpo per me. Ma hai ragione. Sono qui per dirti che ti chiedo perdono di nuovo, ti ho abbandonata, ma sono venuta a cercarti e lo farà sempre. Non mi hanno dato una possibilità, non ho fatto la mamma. Ti capisco”.

Assunta torna a #CePostaPerTe per cercare nuovamente di recuperare il rapporto con sua figlia! pic.twitter.com/e6YK3oxJO2 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 11, 2023

Maria De Filippi, come al solito, ha cercato di instaurare la pace tra madre e figlia: “Non pensa che tolta la busta possa esserci un abbraccio, ma che possiate prendervi un caffè insieme e conoscervi. Questo è il senso”. La ragazza, tuttavia, non riesce ancora a perdonarla: “Ho voglia di prendere il caffè, ma deve aspettare. I bambini non me lo permettono”. Il marito, presente in studio accanto a lei, cerca di spingerla verso Assunta.

Alla fine la figlia decide di aprire la busta per darsi una possibilità, conoscere la madre e instaurare un rapporto con lei.