Scopriamo insieme chi sono gli ospiti della prima puntata di C’è posta per te, in onda a partire da sabato 10 gennaio su Canale 5. Tutti i dettagli.

C’è posta per te ospiti prima puntata

Sabato 10 gennaio 2026 va in onda su Canale 5 la prima puntata del programma di Canale 5. A C’è posta per te chi sono gli ospiti pronti ad aprire questa nuova stagione?

Nella trasmissione di Maria De Filippi si parte alla grande con due attori amatissimi come Can Yaman, reduce dal successo della fiction Sandokan e Raoul Bova, tornato in TV proprio giovedì 8 gennaio con la fiction di Rai 1, Don Matteo.

Entrambi gli attori saranno protagonisti di due sorprese, che terranno i telespettatori incollati davanti alla TV.

News e anticipazioni della puntata

Tra le altre news e anticipazioni di C’è posta per te in occasione della prima puntata, ci sono ovviamente le storie della gente comunque tra momenti di leggerezza e commozione.

Si parlerà non solo d’amore e di rotture brusche, ma anche di tradimenti, di liti familiari e non mancheranno sicuramente anche storie che coinvolgeranno persone che magari non si vedono da molto tempo e vogliono ritrovarsi.

Insomma questi sono solo alcuni degli ingredienti per la prima puntata di C’è posta per te.

Come fare a contattare C’è posta per te

Se vuoi contattare C’è posta per te sai come fare? La risposta ve la diamo noi.

È bene non solo consultare i canali social del programma, ma anche il sito di WittyTV e contattare il numero 0637352900, che spesso vediamo in sovra impressione.

Quando va in onda C’è posta per te e a che ora

C’è posta per te quando e a che ora va in onda?

Con il palinsesto invernale il programma condotto da Maria De Filippi si riappropria del suo slot il sabato sera alle ore 21:30 circa.

Dove vedere C’è posta in TV e in streaming

Infine se sappiamo che in TV C’è posta per te si può seguire su Canale 5, al contempo è chiaro ovviamente che il programma sia disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Il people show condotto da Maria De Filippi è presente sulla piattaforma non solo in diretta, ma è possibile recuperare anche le singole storie oppure l’intera puntata.

Altro metodo è quello di Witty TV o le pagine social della trasmissione.

