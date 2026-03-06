Secondo le voci di corridoio emerse nelle ultime ore, C’è Posta Per Te potrebbe chiudere in anticipo. Quella di domani potrebbe dunque essere l’ultima puntata.

Il retroscena su C’è Posta Per Te

Dopo la pausa della scorsa settimana, a causa della finale del Festival di Sanremo 2026, domani sera su Canale 5 torna C’è Posta Per Te. Il fortunato programma di Maria De Filippi si scontrerà così con il primo dei due appuntamenti con Sanremo Top, in onda su Rai 1. Nel corso delle due dirette, Carlo Conti ospiterà i 30 Big in gara alla kermesse musicale, facendo una fotografia dei brani che in questi giorni stanno scalando le classifiche.

Domani dunque la De Filippi sfiderà lo spin-off del Festival. Tuttavia pare che la prossima settimana Mediaset abbia intenzione di cambiare la sua programmazione e di prendere una drastica decisione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto fa sapere FanPage, pare che C’è Posta Per Te possa chiudere in anticipo. Sabato 14 infatti la trasmissione potrebbe andare nuovamente in pausa, per evitare la sfida con il secondo e ultimo appuntamento con Sanremo Top. Gli scenari possibili dunque, secondo quanto si legge, sarebbero due: la chiusura anticipata a domani sera o il rinvio dell’ultimo episodio stagionale a sabato 21 marzo. Al momento tuttavia si starebbe tenendo in considerazione la prima opzione.

Nel mentre, proprio il 21 marzo è prevista la partenza della nuova edizione di Canzonissima, che vedrà la conduzione di Milly Carlucci. Il programma dunque nelle prossime settimane si scontrerà con il Serale di Amici 25, che potrebbe partire o sabato 21 o sabato 28.

Cosa potrebbe andare in onda sabato 14 su Canale 5

Ma cosa dovrebbe andare in onda dunque su Canale 5 al posto di C’è Posta Per Te sabato 14 marzo? Il portale ha risposto anche a questo. Secondo quanto riferito, Mediaset starebbe valutando l’idea di riproporre una replica del concerto di Sal Da Vinci, trasmesso già lo scorso dicembre.

Lo show dunque andrebbe a sfidare il secondo appuntamento di Sanremo Top, con la possibilità di vedere l’artista partenopeo su entrambe le reti nella stessa sera.

