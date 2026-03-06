Il rapper romano Tony Effe svela il suo lato più dolce e il legame profondo con la figlia e Giulia De Lellis

Chi avrebbe mai immaginato che dietro l’estetica provocatoria e i testi spesso crudi di Tony Effe si nascondesse un genitore così premuroso e presente? Durante lo Speciale Sanremo de Le Iene, l’artista si è messo a nudo nel corso di un’intervista con Nicolò De Divitiis, regalando al pubblico un ritratto inedito di se stesso. Lontano dai riflettori del palcoscenico e dalle polemiche che spesso lo accompagnano, il rapper ha espresso concetti carichi di saggezza sulla genitorialità, sottolineando quanto sia fondamentale non perdersi nemmeno un istante della crescita dei propri figli.

La priorità assoluta di un padre innamorato

“Restate accanto ai vostri bambini finché sono piccoli”, è questo il monito lanciato da Tony Effe, che ha descritto l’infanzia come un momento unico e irripetibile che non ammette seconde occasioni. Il cantante ha raccontato con orgoglio di voler vivere quotidianamente il rapporto con sua figlia, una scelta consapevole che lo vede impegnato ogni giorno a esserci concretamente.

L’influenza di Giulia De Lellis e l’equilibrio ritrovato

Il merito di questa trasformazione sembra risiedere anche nella relazione con la celebre influencer Giulia De Lellis. Tony Effe non ha nascosto che la compagna ha avuto un ruolo decisivo nell’aiutarlo a trovare un nuovo ordine mentale e una direzione più definita. Attualmente il rapper si dice sereno e profondamente concentrato sul benessere della propria famiglia, segno che la paternità e un amore solido hanno agito come bussola nel suo percorso di vita. Una versione che piace ai fan e che mostra come anche le icone più discusse possano trovare la propria pace nel calore di casa.

