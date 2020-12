2 Ecco quanto costerebbe l’abito indossato da Cecilia Capriotti nella puntata del suo ingresso al Grande Fratello Vip

L’abito indossato da Cecilia Capriotti durante il suo ingresso al Grande Fratello Vip ha decisamente dato nell’occhio! Per rendere il suo arrivo più pepato, Alfonso Signorini ha spedito la “chicchissima” Cecilia in cucurio, dove ha avuto modo di ambientarsi addobbando un albero di Natale. Successivamente, a dare un divertente benvenuto alla nuova concorrente, il conduttore ha spedito Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Il duo aveva una missione speciale: quella di prendere in giro e di accogliere con commenti tutt’altro che carini la Capriotti. Così la showgirl si è beccata della “Aida Yespica invecchiata male” e non sono mancati giudizi nei confronti dei suoi gioielli (con tanto di frecciatina ad Elisbaetta Gregoraci). Stefania ha preso di mira, scherzosamente, il lungo abito indossato da Cecilia definendolo un capo di abbigliamento acquistato da un negozio cinese. In realtà il vestito è tutt’altro che low cost.

Cecilia Capriotti ha infatti indossato un abito da sposa trasparente, impreziosito da pietre e cristalli, di una nota atelier milanese. Il valore di mercato del sensuale vestito? Si aggirerebbe intorno ai 2000 euro! In poche ore, Cecilia è riuscita a catalizzare l’attenzione del pubblico e si è resa protagonista di numerosi momenti divertenti. In primo luogo la showgirl ha confessato di desiderare una sorpresa da parte di Maria De Filippi. Inoltre ha svelato alcuni retroscena sulla storia d’amore tra Pamela Prati e Mark Caltagirone.

Non si tratta invece del primo reality per la Capriotti. Nel 2018 è stata infatti naufraga della tredicesima edizione de L’isola dei famosi in cui, tra gli altri, c’erano anche Francesco Monte, Eva Henger ed Alessia Mancini.

