Dopo mesi di presunte tensioni, sembrerebbe che tra Belen e sua sorella Cecilia Rodriguez stia tornando il sereno. Sui social arriva il primo gesto che fa intendere il riavvicinamento tra le due.

Il gesto social di Cecilia Rodriguez

In questi mesi si è a lungo parlato del rapporto tra Belen e Cecilia Rodriguez. Come tutti sanno, le due sono sempre state unitissime e col passare del tempo si sono supportate e sostenute a vicende. Tuttavia quest’anno qualcosa avrebbe causato alcune tensioni tra le sorelle. Alcune voci di corridoio hanno infatti iniziato a parlare di un allontanamento tra Belen e Cecilia e non sono mancate diverse indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto tra loro. Le dirette interessate non hanno però mai commentato i pettegolezzi sul loro conto e hanno preferito la via del silenzio. Adesso, sempre stando a quanto è emerso, pare che tra le Rodriguez ci sia un riavvicinamento in corso e solo nelle ultime ore si è parlato di un imminente incontro.

Vanity Fair ha infatti svelato che proprio questa settimana le due si rivedranno per la prima volta dopo mesi per motivi di lavoro, legati al loro brand di abbigliamento. In questa occasione dunque Belen riabbraccerà Cecilia, che nel mentre è in attesa di una figlia. L’influencer è infatti incinta di una bambina, concepita dall’amore con Ignazio Moser, e la data del parto è ormai sempre più vicina. In attesa di scoprire quando la piccola verrà al mondo, nelle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato.

Proprio un gesto social di Cecilia Rodriguez nei confronti di Belen non è sfuggito ai più e sembrerebbe finalmente confermare il riavvicinamento tra le sorelle. L’influencer ha infatti condiviso uno scatto in cui vediamo la conduttrice insieme al fratello Jeremias mentre sono intenti a posare per il loro brand. Cecilia ha poi aggiunto: “Ma la bellezza dei miei fratelli?”.

Pare dunque che tra le sorelle Rodriguez stia tornando il sereno e che finalmente le due si stiano riavvicinando.