Raggiunto dal Tg1 delle 20:00, Carlo Conti ha iniziato a parlare di Sanremo 2026 e ha dato un primo spoiler sulle canzoni che sta ricevendo dai Big. In più il direttore artistico e conduttore della kermesse ha annunciato un’importante novità per Sanremo Giovani.

Iniziati i preparativi per Sanremo 2026

I preparativi per Sanremo 2026 sono ufficialmente iniziati. Qualche giorno fa, dopo mesi di incertezze e indiscrezioni, è arrivata conferma che tra la Rai e il Comune ligure è finalmente arrivato l’accordo e che dunque il Festival si terrà come da tradizione all’Ariston. La nuova edizione della kermesse musicale si svolgerà dunque dal 24 al 28 febbraio e alla conduzione e alla direzione artistica ci sarà nuovamente Carlo Conti, che dopo il successo dello scorso anno è pronto a rimettersi in gioco. Nonostante manchino ancora diversi mesi alla partenza della manifestazione, in queste ore sono già arrivate alcune anticipazioni.

Ieri sera infatti proprio il presentatore è stato raggiunto dal Tg1 delle 20:00 e ha così iniziato a parlare del Festival. Le prime informazioni hanno riguardato Sanremo Giovani. Nel regolamento c’è infatti un’importante novità e in merito Conti ha affermato: “La vera novità di quest’anno è che l’età è salita a 28 anni. Quindi nel Sanremo Giovani si può partecipare dai 16 ai 28 anni. Dai 26 dello scorso anno ai 28 di quest’anno”. Ma non è finita qui.

Poco dopo infatti Carlo Conti ha dato un primo spoiler sulle canzoni che i Big stanno inviando con la speranza di essere selezionati per Sanremo 2026. A riguardo il conduttore e direttore artistico ha svelato: “Scommetto che volete sapere qualcosa anche dei Big. Diciamo che iniziano ad arrivarmi delle belle canzoni. Inizio ad ascoltare tante belle proposte, sarà ancora una volta difficilissimo selezionarle. Come da abitudine lo dirò al Tg1 della domenica”.

#Sanremo, si accendono i motori del Festival con la pubblicazione – oggi – del regolamento di “Sanremo Giovani”. E #CarloConti al Tg1 dice: “Sto ascoltando le prime canzoni dei Big, selezionarle sarà difficile”. #Tg1 Caterina Proietti pic.twitter.com/LbYj2oA9MA — Tg1 (@Tg1Rai) September 8, 2025

Ma cosa accadrà e chi ci sarà quest’anno sul palco dell’Ariston? Non resta che attendere per scoprirlo.