1 A Rivelo Cecilia Rodriguez svela la verità sulla presunta lite con Giulia Salemi

Nel corso della seconda puntata di Rivelo, trasmissione di Real Time condotta da Lorella Boccia, a confessarti e svelare i suoi segreti, la meravigliosa Cecilia Rodriguez. La showgirl ha deciso di raccontare la verità sulla presunta lite con Giulia Salemi, rivelando poi i problemi alimentari avuti in passato.

Gli argomenti affrontati sono stati davvero tantissimi, come riportato nelle anticipazioni, ma ora soffermiamoci su quanto accaduto con la Salemi. Come ricorderemo la Rodriguez sembra esserci rimasta male dopo aver visto Giulia avvicinarsi al suo ex Francesco Monte. Tra loro vi è stato un botta e risposta a distanza e spesso in vari salotti televisivi Cecilia l’ha redarguita, tanto da arrivare poco dopo a smettere di seguirsi su Instagram. Le due poi hanno avuto modo di incontrarsi alla sfilata di Bluemarine, ma non sembra esserci stato alcun contatto.

A tornare sull’argomento oggi è Cecilia Rodriguez, che ha deciso di dire la sua verità a Rivelo su questa presunta lite. Ecco come stanno le cose oggi:

“L’ho incontrata e ci siamo scritte perché abbiamo litigato…cioè non proprio. Diciamo che anche con lei non siamo mai state grandi amiche. Lei ha detto che l’ho bloccata ma in realtà avevo solo cambiato numero”.

Proseguendo Cecilia, ha aggiunto sulla questione:

“Poi io non sono dentro di loro per sapere cosa è stato riferito. So soltanto che al Grande Fratello ti metti in una situazione particolare. Quello che fai lì diventa la tua vita”.

Ha confidato Cecilia Rodriguez, in merito al gossip di cui tanto si è parlato agli inizi dell’anno. Insomma forse dopo qualche tensione passata le due, pare si siano chiarite, anche se non vi è un rapporto d’amicizia. Ma non è l’unica confessione fatta dall’argentina, che ha rivelato anche qualcosa legata al suo passato.

Continua per leggere le altre dichiarazioni di Cecilia…