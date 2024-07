A distanza di pochi giorni dal matrimonio, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di rimandare il viaggio di nozze. Ecco quando partiranno i neo sposi per la loro luna di miele.

Niente viaggio di nozze per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Sono trascorsi soltanto pochi giorni da quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono finalmente uniti in matrimonio. Sappiamo tutti che la storia d’amore tra i due è iniziata nel 2017 sotto le telecamere del Grande Fratello Vip 2 e da quel momento la coppia non si più lasciata. Dopo mesi di attesa così lo scorso 30 giugno, in una bellissima villa in Toscana, si sono celebrate le nozze di Cecilia e Ignazio alla presenza di familiari e amici. Ovviamente i momenti più belli del grande giorno della Rodriguez e di Moser sono stati anche testimoniati sui social e in breve i video e le foto del matrimonio hanno fatto il giro del web.

In queste ore intanto il nuovo numero del settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti delle nozze, intercettando anche i neo sposi. Proprio la showgirl argentina così ha annunciato che adesso la coppia è già proiettata verso il prossimo passo: quello di allargare la famiglia. In merito la sorella di Belen ha affermato: “Abbiamo dedicato mesi al progetto del matrimonio, adesso abbiamo fatto questo step ci mettiamo al lavoro per il prossimo”.

Nel mentre Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno anche deciso di rimandare il viaggio di nozze. Ma perché e quando la coppia partirà per la luna di miele? A rivelarlo sono proprio loro. I neo sposi hanno annunciato che andranno in vacanza il prossimo ottobre, in occasione del loro ottavo anniversario. Si tratta dunque di una scelta più che romantica e di certo in molti si chiedono quale metà sceglieranno Cecilia e Ignazio.

In attesa di saperne di più, rinnoviamo i nostri auguri alla Rodriguez e a Moser, che finalmente sono moglie e marito.