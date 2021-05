Il vecchio video postato da Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ieri è stata ospite de Il Punto Z, programma di Tommaso Zorzi. Qui ha avuto modo di parlare di Giulia Salemi e ha spiegato perché hanno smesso di seguirsi su Instagram. Nella fattispecie la fidanzata di Ignazio Moser ha detto quanto segue:

“Ma non è stato tanto questo il problema, il problema è che ho visto una ragazza che in quel momento prima aveva una mezza storia con mio fratello, poi sua mamma ha detto qualcosa a Iannone. Ho fatto 1+1, non abbiamo mai litigato ma abbiamo smesso di seguici per questo motivo, ma per la verità non è successo niente di che. Amiche non siamo, ci conosciamo, siamo colleghe“.

Queste dichiarazioni hanno portato Andrea Iannone a controbattere sui social e negare di aver avuto un flirt in passato con Giulia Salemi. A quanto pare, stando a quanto raccontato da Cecilia, il centauro dopo questo sfogo sul suo profilo ha avuto modo di parlare direttamente con la Rodriguez (che come ben ricorderete è la sua ex cognata).

Su Instagram Cecilia Rodriguez ha raccontato quanto successo e ha fatto chiarezza: “Vorrei dirvi non so quante cose, ma ve ne dico almeno una. Perché così non ce la possiamo fare. No. La vita è bella, divertiamoci, godiamocela, ma non così perché veramente mi sento su Scherzi A Parte, a Le Iene, non ho capito”.

E ancora a proposito di questo Cecilia Rodriguez ha detto: “Eccomi qua, perdonatemi che stavamo scattando (…). Niente volevo solo chiarire questa cosa con voi, perché con il diretto interessato l’ho fatto già ci siamo parlati e detti ciò che dovevamo dirci. Non c’è nessun problema. Ho soltanto risposto a una domanda che mi è stata fatta e ho dato la mia motivazione, anzi 3 motivazioni. E niente. Non so, se ho offeso qualcuno chiedo scusa e approfitto della situazione, ma non penso di aver detto cose errate. Ho detto quello che veramente era successo in quel momento e niente. Con chi dovevo chiarire abbiamo chiarito, quindi state tranquilli. Che altro, per qualsiasi dubbio ci sono i video”.

Così a seguito di queste storie, Cecilia Rodriguez ha anche condiviso un vecchio video del passato di un’ospitata di Fariba a Mattino 5 in cui parlava del gossip e del ‘presunto inizio di relazione’, così è stato definito, tra Giulia Salemi e Andrea Iannone. Fariba Tehrani, mamma dell’influencer, in quella circostanza, come potete vedere nel video sotto, ha espresso il suo punto di vista.

Cecilia Rodriguez, quindi, per difendersi dalle critiche ricevute in queste ore ha voluto rispondere pubblicamente e spiegarsi anche con i suoi fan. Chiusa la polemica? Nel caso in cui qualcuno degli interessati volesse intervenire, noi siamo a disposizione. Nel frattempo rileggiamo e parole dell’argentina riguardo l’avventura del suo fidanzato a L’isola dei Famosi…

Cecilia parla di Ignazio a L’Isola dei Famosi

Al settimanale Chi in questi giorni Cecilia Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato tanto del suo fidanzato Ignazio Moser e non solo. L’imprenditore in questo momento si trova ad essere impegnato a L’Isola dei Famosi. In passato il suo nome è balzato spesso tra i possibili concorrenti, ma poi è stato sempre smentito. Stavolta, invece, l’ex gieffino ha deciso di mettersi alla prova.

La decisione però sembra aver stupito perfino Cecilia Rodriguez, come da lei stessa raccontato tra le colonne della rivista diretta da Alfonso Signorini:

“Mi sono sorpresa anch’io. Perché ha sempre detto che lo incuriosiva, ma non ha mai espresso tutta questa voglia. Cosi sono partita subito all’attacco: ‘Ti ammazzo se fai un reality!’. Ma poi é venuta fuori la maturità”, ha rivelato Chechu. L’argentina ha poi aggiunto: “Ero seduta sul divano e mi sono detta: ‘Chi sono io per condizionare la persona che amo di più al mondo? È giovane, ha l’età giusta per farla e l’ho fatta anch’io’. Ii giorno dopo gli ho detto: ‘Vai’, l’ho incoraggiato”.

Cecilia Rodriguez dunque si dice molto soddisfatta della decisione presa in comune accordo con il fidanzato Ignazio Moser ed è pronta a supportarlo da studio ogni volta che gli sarà data questa possibilità. L’abbiamo già vista, infatti, sia durante la puntata di giovedì scorso (quando Ignazio è sbarcato a Playa Palapa), ma anche lunedì sera.

Per altre notizie sul mondo del piccolo schermo, continuate a seguirci!

