La terza edizione dell’evento di gala “Celebration Summer Party” trasforma l’intrattenimento in impatto sociale concreto. Davanti a una platea di mille persone, i proventi sono stati interamente devoluti alla Onlus “A Voce d’ ‘e creature” per sostenere l’educazione e il riscatto sociale nel quartiere Arenaccia.

“Celebration Summer Party” dona 10mila euro ai minori a rischio di Don Luigi Merola

Coniugare la cultura dello spettacolo con il sostegno attivo al territorio: con questo spirito si è conclusa con straordinario successo la terza edizione del “Celebration Summer Party” al Toma Beach. L’iniziativa, nata con l’obiettivo programmatico di trasformare una serata di gala in un motore di cambiamento sociale concreto, ha raggiunto quest’anno un traguardo importante, raccogliendo un importo complessivo di 10mila euro. L’intera somma è stata interamente devoluta alla Fondazione “A Voce d’ ‘e creature“, la nota Onlus guidata da Don Luigi Merola, da anni in prima linea nel recupero sociale e nell’educazione dei minori a rischio nel quartiere Arenaccia di Napoli.

L’evento, come recita il comunicato stampa, ha visto la partecipazione di una platea vibrante di circa mille persone, è stato orchestrato sul palco dall’attrice di “Un Posto al Sole” Daniela De Vita in coppia con il giornalista Francesco Russo, direttore del quotidiano “La Gazzetta dello Spettacolo“. La conduzione a due voci ha alternato i momenti istituzionali dedicati alla solidarietà alle performance artistiche degli ospiti d’eccezione che hanno sposato la causa.

Ad infiammare il pubblico sono stati i monologhi e le incursioni comiche di Peppe Iodice, brillantemente supportato sul palco dall’attore e conduttore Francesco Mastandrea. La serata ha poi vissuto momenti di forte richiamo mediatico e artistico grazie alle presenze di Fabrizio Corona e della colonna sonora firmata da Franco Ricciardi, icona della musica partenopea contemporanea sempre sensibile alle tematiche del riscatto sociale, che ha chiuso la serata con la scenografia del Toma Beach illuminato dai fuochi pirotecnici a mare. Tra il folto pubblico e nel parterre, si sono distinti numerosi volti noti del panorama dello spettacolo e della cultura, tra cui i cantanti Gianluca Capozzi e Rico Femiano, e le attrici comiche Floriana De Martino, Luisa Esposito e Giusy Freccia a testimonianza del forte radicamento e della coralità dell’iniziativa.

Soddisfazione e commozione profonda emergono dalle parole del dott. Antonio Savanelli e di Raffaele Marra, promotori e menti organizzative dietro al progetto: «Vedere una visione trasformarsi in un risultato così tangibile ci riempie di orgoglio ed emozione. Raggiungere quota 10mila euro per la terza edizione dimostra che la comunità dello spettacolo e i cittadini di Napoli sanno rispondere con il cuore quando il progetto è trasparente e orientato al futuro dei nostri ragazzi. Sapere che questi fondi supporteranno le attività educative di Don Luigi Merola all’Arenaccia dà un senso profondo a tutto il nostro sforzo organizzativo. Un infinito grazie a tutti i nostri partner e sostenitori».

La donazione consentirà alla Fondazione “A Voce d’ ‘e creature” di potenziare i propri laboratori, oltre che quest’anno favorire una nuova classe quella dell’infanzia fino ai 5 anni, offrendo ai minori del quartiere alternative reali alla strada e alla criminalità, confermando come il binomio tra entertainment e charity possa rappresentare un modello vincente e replicabile di finanza etica applicata agli eventi di prestigio, e come detto da Don Luigi Merola durante la consegna dell’assegno: «Meglio educare un bambino oggi, che punire un adulto domani».