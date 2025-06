In queste ore Martina Maggiore, ex fidanzata di Cesare Cremonini, è stata avvistata al concerto del cantante a San Siro. Adesso la giovane donna, che ha lasciato lo stadio a metà spettacolo dopo essere scoppiata in lacrime, ha spiegato perché ha deciso di andare a vedere lo show.

Parla l’ex di Cesare Cremonini

Il nuovo tour di stadi di Cesare Cremonini è finalmente partito. Il celebre artista bolognese ha dato il via alla sua tournée con una doppietta sold out a San Siro e nelle prossime settimane arriverà nelle principali città italiane. In attesa di scoprire cosa accadrà nel corso dei prossimi live, proprio durante i concerti milanesi qualcosa ha attirato l’attenzione del web. Presente tra il pubblico c’era infatti anche Martina Maggiore, ex fidanzata di Cremonini. I due sono stati legati per ben 4 anni, tuttavia già da tempo la relazione è giunta al termine. La giovane donna dunque è stata avvistata in lacrime a San Siro e a metà concerto ha lasciato inaspettatamente lo stadio.

Adesso, a distanza di alcune ore dall’accaduto, l’ex fidanzata di Cesare Cremonini ha deciso di intervenire e con una storia pubblicata su Instagram ha spiegato perché era al concerto del cantante. Queste le dichiarazioni di Martina in merito:

“Ho scelto di esserci perché riconosco l’importanza di questo momento e desideravo condividere un traguardo significativo con una persona che, nonostante tutto, per me ha contato e conta ancora. Non sapevo cosa avrei provato, non sono un robot, non ho mai nascosto le mie emozioni né tanto meno mi viene facile farlo. Vivo tutto quello che c’è da vivere lasciandomi completamente andare. Questo significa anche andare via prima, perché puoi non riuscire a gestirla sempre come vorresti e non ho timore nel dirlo. L’ho fatto perché credo che l’amore, in ogni sua forma, vada oltre il dolore”.

Ma non è finita qui. L’ex fidanzata di Cesare Cremonini ha poi aggiunto: “Essere lì non è stato facile, ma è anche stato quello che volevo fare. Mi ha ricordato che si può essere presenti anche con delicatezza, senza aspettarsi nulla, solo con il ricordo di quanto sia stato forte”.