Pochi minuti fa, con un post social che ha spiazzato il web intero, Anna Tatangelo ha annunciato di essere incinta. La cantante è in attesa del suo secondo figlio.

Il post di Anna Tatangelo

In questi minuti a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stata Anna Tatangelo. Solo un mese fa la cantante, da anni nel cuore del pubblico, ha annunciato il suo ritorno live, rivelando le date dei suoi prossimi concerti, previsti per novembre. Oggi però è arrivata una notizia che ha lasciato il web intero spiazzato. Con un post pubblicato sui suoi profili social, Anna ha annunciato di essere incinta e di essere in attesa del suo secondo figlio. Come è noto nel 2010 la Tatangelo è diventata mamma per la prima volta di Andrea, nato dall’amore con Gigi D’Alessio. Adesso dunque l’artista di Sora, parlando di questa nuova gravidanza, ha dichiarato:

“Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”.

L’annuncio, come dicevamo, ha spiazzato il web e a quel punto in molti si sono chiesti: chi è il padre del figlio di Anna Tatangelo? Come i fan sapranno, da sempre la cantante tiene molto alla sua privacy e dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale. Tuttavia Chi ha rivelato l’identità dell’attuale fidanzato di Anna. Si tratterebbe di Giacomo Buttaroni, 29 anni, ex calciatore e oggi allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC. I due già la scorso novembre erano stati paparazzati insieme dal settimanale a Roma e proprio in quell’occasione erano apparsi complici e in sintonia.

Il padre del figlio di Anna dunque sarebbe proprio Giacomo, che tuttavia si tiene ben lontano dai riflettori. A oggi infatti la coppia non si è mai mostrata insieme sui social. Tuttavia non è escluso che a breve la Tatangelo e Buttaroni decidano di uscire allo scoperto. Nel mentre facciamo tantissimi auguri alla cantante, che sta per diventare mamma per la seconda volta.