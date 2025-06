Martina Maggiore, ex di Cremonini, ha assistito tra le lacrime al concerto a San Siro ma ha lasciato lo show a metà per l’emozione

Martina Maggiore era tra il pubblico della seconda tappa milanese del tour di Cesare Cremonini, suo ex compagno. Visibilmente commossa, ha condiviso sui social lacrime e ricordi, per poi lasciare lo stadio prima della metà del concerto.

Al concerto di Cremonini anche l’ex Martina

Ieri sera San Siro ha ospitato la seconda tappa del tour Alaska Baby di Cesare Cremonini, trasformandosi in un palcoscenico ricco di emozioni e presenze illustri. Tra volti noti dello spettacolo e amici di lunga data come Valentino Rossi, Luca Carboni (che è salito anche sul palco) e Chiara Ferragni tra il pubblico, una presenza ha attirato l’attenzione più di tutte: quella di Martina Margaret Maggiore, ex fidanzata del cantautore bolognese.

Martina, che ha condiviso con Cremonini una relazione durata quattro anni e mezzo, ha documentato parte della sua serata attraverso i social. In una Instagram story ha mostrato il palco accompagnando l’immagine con un cuore rosso e una farfalla azzurra — emoji che forse fanno riferimento al passato vssuto con il noto artista. In un altro video, visibilmente commossa, ha ironizzato: “L’ho presa benissimo, non ho pianto mai”, ma il viso segnato dalle lacrime raccontava un’altra verità.

Questo il filmato riportato da Gabriele Parpiglia, in cui si vede l’ex di Cremonini tra il pubblico presente…..

L’ex storica di #cesarecremonini (il miglior performer italiano #live insieme con #ultimo e #maxpezzali) #martinamaggiore ieri era presente al concerto. Questa la sua reazione . I dettagli nella #newsletter a breve … voi che cosa ne pensate ? pic.twitter.com/dxTCN2pDoH — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) June 17, 2025

L’amico Mauro Bianchi, tramite TikTok, ha poi rivelato che Martina ha deciso di lasciare lo stadio prima della metà del concerto. L’emozione era troppo intensa per riuscire a rimanere fino alla fine. Una scelta che racconta quanto il legame con l’artista sia ancora, in qualche modo, vivo dentro di lei, anche se ormai trasformato in memoria e riflessione.

Non è un caso, del resto, che recentemente Martina abbia pubblicato il libro Ma che Stupida Ragazza, dove ripercorre la storia d’amore con Cremonini e il dolore seguito alla rottura, un’esperienza che lei stessa ha descritto come un abisso.

La loro relazione, nata nel 2018 a Bologna, sembrava una favola all’inizio. Poi è finita, ma ieri sera a San Siro si è sentita ancora tutta la forza emotiva di quella storia interrotta.