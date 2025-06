A distanza di due settimane dalla partenza della nuova edizione di Temptation Island, in queste ore è spuntata una nuova segnalazione su una delle fidanzate del reality show in onda su Canale 5.

Una fidanzata di Temptation Island fa discutere

Tutto è pronto per la partenza della nuova edizione di Temptation Island, che debutterà su Canale 5 il prossimo 3 luglio. Tra due settimane dunque andrà finalmente in onda la prima puntata, durante la quale vedremo come inizierà il viaggio nei sentimenti dei protagonisti. In questi giorni intanto i canali ufficiali del reality show hanno già presentato le sette coppie che metteranno alla prova il loro amore e di certo anche stavolta ne vedremo di belle.

In attesa di scoprire cosa accadrà, nelle ultime ore è emersa l’ennesima segnalazione su una delle fidanzate del programma. Parliamo nuovamente di Lucia, che prende parte alla trasmissione insieme al fidanzato Rosario, al quale è legata da due anni. Stando alle prime indiscrezioni emerse però, sembrerebbe che la coppia abbia finto una crisi con lo scopo di partecipare al reality per avere fama e visibilità. Ma non è finita qui. Solo nelle ultime ore è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Stando a quanto riferisce Deianira Marzano, sembrerebbe che le registrazioni di Temptation Island siano già giunte al termine e che proprio Lucia, dopo aver lasciato il villaggio, avrebbe scritto a una clinica estetica chiedendo riservatezza, in quanto “appena uscita da un programma tv”. Ma non solo. La compagna di Rosario ha poi dichiarato che a breve dovrà partecipare a nuove registrazioni, probabilmente la parte speciale “un mese dopo”.

Insomma, Temptation non è ancora iniziato ma di certo in questi giorni si sta già molto parlando dei protagonisti della nuova edizione. Ma cosa sarà accaduto tra le varie coppie? Non resta che attendere per scoprirlo.