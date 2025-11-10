In un reality colombiano è successo di tutto! Una concorrente ha tentato di annegare una coinquilina dopo uno scherzo finito male!

Lite choc nel reality colombiano La Mansión de Luinny: Yina Calderón ha spinto in piscina La Piry e ha tentato di annegarla dopo uno scherzo finito male. La decisione da parte della produzione è diventata un caso e sta facendo molto discutere.

Cosa è successo nel reality colombiano

La lite delle scorse ore al Grande Fratello è NIENTE in confronto a quanto accaduto dall’altra parte del mondo. Si sono verificati dei momenti di puro terrore nella Casa del reality colombiano La Mansión de Luinny. Durante l’ultima puntata, un violento scontro tra due concorrenti ha rischiato di trasformarsi in una tragedia.

La protagonista in questione del reality colombiano è Yina Calderón, imprenditrice e influencer di 34 anni, già nota per il suo carattere impulsivo. Come mostrato dalle immagini ha aggredito la coinquilina La Piry, una deejay dominicana, dopo uno scherzo finito decisamente male.

Tutto è iniziato da una goliardata nel reality colombiano. Come si apprende La Piry ha versato della farina nel phon di Yina per farle uno scherzo. Quando Calderón ha acceso l’asciugacapelli, i suoi capelli sono diventati completamente bianchi. Una volta capito cosa fosse successo, l’influencer ha perso la calma. Per questo ha spinto la rivale in piscina e si è tuffata per colpirla, tenendole la testa sott’acqua per diversi secondi.

Come si vede dalle immagini gli altri concorrenti del reality colombiano urlavano spaventati. La regia de La Mansión de Luinny non ha censurato l’accaduto, come accade spesso nei programmi del nostro Paese, ma mostrato il tutto…

Esto se salió de control.

Yina Calderón ataca a La Piry#LaMansionDeLuinny pic.twitter.com/XBwIOSQm4F — (@Nano____08) November 9, 2025

In ogni caso la produzione del reality colombiano è intervenuta immediatamente per separarle. Yina Calderón è stata squalificata per comportamento violento e pericoloso, mentre La Piry ha ricevuto un richiamo ufficiale per la provocazione. Calderón, visibilmente scossa, ha dichiarato: “Lo capisco, ma quella testa di **** mi ha provocato. Ho perso il controllo.”

Inaspettatamente, è stata proprio La Piry a chiedere che la produzione non espellesse la sua rivale, ammettendo di averla provocata apposta: “Sapevo che Yina avrebbe reagito male, ma volevo farle uno scherzo.”

Il caso è stato messo ai voti e la maggioranza dei concorrenti ha deciso di far restare Yina nel programma, provocando un’ondata di proteste del pubblico, indignato per la decisione.

Il reality colombiano è simile al Grande Fratello. Il fatto però si è trasformato in un caso nazionale, con il pubblico piuttosto diviso sulla scelta presa dalla produzione. Le immagini però sono arrivata oltre i confini nazionali, arrivando anche in Italia.

